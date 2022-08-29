Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook
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Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook

Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook


Корпорация Meta расширила пилотный проект по интеграции невзаимозаменяемых токенов (NFT) на соцсеть Facebook.



«[…] мы предоставили людям возможность публиковать цифровые предметы коллекционирования, которыми они владеют, как на Facebook, так и в Instagram», — говорится в сообщении.


Согласно компании, это позволит пользователям «подключить свой цифровой кошелек к любому приложению», чтобы делиться NFT.


Данные: Meta.

Напомним, в мае Meta запустила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram. Избранным пользователям разрешили устанавливать невзаимозаменяемые токены в качестве фото профиля.


В августе инициативу расширили на дополнительные 100 стран.

# Экономика facebook, meta, nft, новости
По материалам: ForkLog

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