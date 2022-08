Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook

Корпорация Meta расширила пилотный проект по интеграции невзаимозаменяемых токенов (NFT) на соцсеть Facebook.

We’re introducing the ability to post digital collectibles across @facebook and @instagram. You can now connect your digital wallet to either app to share your #NFTs on both.



What NFT are you excited to share? 👀https://t.co/wa2wkWfI7p pic.twitter.com/SlpwAuY02c