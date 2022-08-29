Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook
Корпорация Meta расширила пилотный проект по интеграции невзаимозаменяемых токенов (NFT) на соцсеть Facebook.
We’re introducing the ability to post digital collectibles across @facebook and @instagram. You can now connect your digital wallet to either app to share your #NFTs on both.— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 29, 2022
What NFT are you excited to share? 👀https://t.co/wa2wkWfI7p pic.twitter.com/SlpwAuY02c
«[…] мы предоставили людям возможность публиковать цифровые предметы коллекционирования, которыми они владеют, как на Facebook, так и в Instagram», — говорится в сообщении.
Согласно компании, это позволит пользователям «подключить свой цифровой кошелек к любому приложению», чтобы делиться NFT.
Данные: Meta.
Напомним, в мае Meta запустила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram. Избранным пользователям разрешили устанавливать невзаимозаменяемые токены в качестве фото профиля.
В августе инициативу расширили на дополнительные 100 стран.