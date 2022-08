MTV Video Music Awards 2022: Lil Nas X, Тейлор Свифт, Лиззо и другие на красной дорожке

Вадим Карасев

Накануне вечером в Prudential center в Ньюарке (Нью-Джерси) прошла премия MTV Video music awards. На красную дорожку вышли Тейлор Свифт в мини-платье Oscar de la Renta, Эшли Грэм в Carolina Herrera, певица Лиззо в Jean Paul Gaultier Haute Couture, Ники Минаж в Dolce&Gabbana и другие.





Лиззо





Аврил ЛавинЭшли ГрэмТейлор Свифт





Группа Maneskin





Лили Рейнхарт

В центре внимания также оказался образ рэпера Lil Nas X, который появился на красной дорожке с голым торсом и в наряде из черных перьев.





Lil Nas XДжастина ВалентайнАниттаBebe RexhaОффсетСофия КарсонГруппа Blackpink





Хлоя Файнмен

На церемонии появился также Джонни Депп, который начал восстанавливать свою репутацию после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд: актер в виде голограммы появился над сценой в образе Лунного человека (символ премии MTV VTA) и заявил, что ему очень нужна работа и он готов на все.





Ведущими вечера были LL Cool J, певица Ники Минаж и Джек Харлоу.

Полный список победителей:

Группа года — BTS

Альбом года — Гарри Стайлс, Harry's House

Исполнитель года — Bad Bunny

Лучший новый артист — Дав Кэмерон

Лучшая песня — Билли Айлиш, Happier Than Ever

Главная песня лета — Джек Харлоу, First Class

Видео года — Тейлор Свифт, All Too Well (10 MV)

Лучшее видео со смыслом — Лиззо, About Damn Time

Лучшее альтернативное видео — Maneskin, I Wanna Be Your Slave

Лучший k-pop клип — Лиса из Blackpink, LALISA

Лучшее латиноамериканское видео — Анитта, Evolver

Лучшее длинное видео — Тейлор Свифт, All Too Well (10 MV)

Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers, Black Summer

Лучшее поп-видео — Гарри Стайлс, As It Was

Лучшая совместная работа — Lil NasX и Джек Харлоу, Industry Baby

Лучшие визуальные эффекты — Lil NasX и Джек Харлоу, Industry Baby

Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж, Do We Have A Problem

Лучшее R&В видео — The Weeknd, Out of Time

MTV Vanguard Award — Ники Минаж

Глобальная икона — Red Hot Chili Peppers

Ксения Смирнова