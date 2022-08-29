MTV Video Music Awards 2022: Lil Nas X, Тейлор Свифт, Лиззо и другие на красной дорожке
Накануне вечером в Prudential center в Ньюарке (Нью-Джерси) прошла премия MTV Video music awards. На красную дорожку вышли Тейлор Свифт в мини-платье Oscar de la Renta, Эшли Грэм в Carolina Herrera, певица Лиззо в Jean Paul Gaultier Haute Couture, Ники Минаж в Dolce&Gabbana и другие.
В центре внимания также оказался образ рэпера Lil Nas X, который появился на красной дорожке с голым торсом и в наряде из черных перьев.
На церемонии появился также Джонни Депп, который начал восстанавливать свою репутацию после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд: актер в виде голограммы появился над сценой в образе Лунного человека (символ премии MTV VTA) и заявил, что ему очень нужна работа и он готов на все.
Ведущими вечера были LL Cool J, певица Ники Минаж и Джек Харлоу.
Полный список победителей:
Группа года — BTS
Альбом года — Гарри Стайлс, Harry's House
Исполнитель года — Bad Bunny
Лучший новый артист — Дав Кэмерон
Лучшая песня — Билли Айлиш, Happier Than Ever
Главная песня лета — Джек Харлоу, First Class
Видео года — Тейлор Свифт, All Too Well (10 MV)
Лучшее видео со смыслом — Лиззо, About Damn Time
Лучшее альтернативное видео — Maneskin, I Wanna Be Your Slave
Лучший k-pop клип — Лиса из Blackpink, LALISA
Лучшее латиноамериканское видео — Анитта, Evolver
Лучшее длинное видео — Тейлор Свифт, All Too Well (10 MV)
Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers, Black Summer
Лучшее поп-видео — Гарри Стайлс, As It Was
Лучшая совместная работа — Lil NasX и Джек Харлоу, Industry Baby
Лучшие визуальные эффекты — Lil NasX и Джек Харлоу, Industry Baby
Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж, Do We Have A Problem
Лучшее R&В видео — The Weeknd, Out of Time
MTV Vanguard Award — Ники Минаж
Глобальная икона — Red Hot Chili Peppers