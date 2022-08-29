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Найден новый способ снизить цены на нефть

Найден новый способ снизить цены на нефтьГлава МЭА Бироль заявил о возможности высвобождения запасов нефти

Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) нашли новый способ снизить мировые цены на нефть, заявил глава организации Фатих Бироль, которого цитирует Reuters.

«Если наши страны-члены считают, что в результате перебоев с поставками есть необходимость в высвобождении запасов, я уверен, что они рассмотрят этот вопрос. Это не исключено», — отметил Бироль.

По данным МЭА, глобальные запасы нефти в июне снизились на пять миллионов баррелей, однако запасы стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), напротив, увеличились на 6,2 миллиона баррелей — до общих 2,6 миллиарда.

Весной к подобной мере прибегали власти США, стремившиеся увеличить предложение на мировом рынке ради снижения цен за счет использования сырья из своего стратегического запаса.

На момент публикации цена октябрьского фьючерса на нефть европейского марки Brent на лондонской бирже ICE равнялась 103,7 доллара за баррель. Рост за последние сутки составил 2,7 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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