Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с антироссийскими заявлениями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с антироссийскими заявлениями

Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с антироссийскими заявлениями

Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с антироссийскими заявлениями

Народный артист СССР Сергей Никоненко уверен, что Максим Галкин, уехавший из России, активно критикует родину и шутит над соотечественниками потому, что ему за это платят. Об этом артист заявил в интервью "АиФ".

"Значит, хорошо проплатили".

Галкин шутил над русскоязычными зрителями в Юрмале. Заявлял, что будет выступать только по-латышски, но русские не поймут, "что происходит и за что они заплатили". Выступление тем не менее артист продолжил на русском языке. Слова Галкина, по мнению Никоненко, не поддаются описанию. На сцену в Варшаве Галкин выходил в цветах украинского флага.


Пугачева вернулась в Москву без Галкина - наводить порядок

Супруга Галкина Ала Пугачева возвратилась в Россию одна после долго пребывания за границей. Видео прибытия певицы в страну снял дизайнер Игорь Гуляев. «Глазам не верю, неужели это ты?" В ответ Пугачева отмечает, что вернулась "уже давно, просто никак не могла собраться.

Алла Пугачева вернулась в Россию без Максима Галкина

Еще две недели назад Пугачева находилась в Юрмале, а Галкин был с гастролями в Британии.

Политолог Александр Нетесов опубликовал список артистов, которые принесли максимальный ущерб России после начала спецоперации на Украине. В перечне те, кто покинул страну, и те, кто непрерывно ее критикует. Наибольший ущерб, по мнению Нетесова, был нанесен комиком Максимом Галкиным, который не раз осуждал действия Москвы и провел большое количество выступлений за границей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
«Бомжатник!»: беременная внучка Людмилы Гурченко превратила квартиру в центре Москвы в клоповник
«Бомжатник!»: беременная внучка Людмилы Гурченко превратила квартиру
Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum
Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum
Польша осталась недовольна предложением ФРГ о поставке танков
Польша осталась недовольна предложением ФРГ о поставке танков
Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с антироссийскими заявлениями
Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с
Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя «Рика и Морти»
Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя
Елена Степаненко лишилась ребенка из-за Евгения Петросяна
Елена Степаненко лишилась ребенка из-за Евгения Петросяна
Лайма Вайкуле пристрастилась к смертельной привычке
Лайма Вайкуле пристрастилась к смертельной привычке
Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на демократический отдых
Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на
Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках

Топ на сегодня

Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как
"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется
Запад прогнул Сербию
Запад прогнул Сербию

Еще по теме

Алла Пугачева вернулась в Россию – по ее словам, "наводить порядок"
Названы вероятные причины задержки Максима Галкина за границей
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Пугачева снялась обнаженной в рекламе шоу Максима Галкина