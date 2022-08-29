Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с антироссийскими заявлениями

Вадим Карасев

Народный артист СССР Сергей Никоненко уверен, что Максим Галкин, уехавший из России, активно критикует родину и шутит над соотечественниками потому, что ему за это платят. Об этом артист заявил в интервью "АиФ".

"Значит, хорошо проплатили".

Галкин шутил над русскоязычными зрителями в Юрмале. Заявлял, что будет выступать только по-латышски, но русские не поймут, "что происходит и за что они заплатили". Выступление тем не менее артист продолжил на русском языке. Слова Галкина, по мнению Никоненко, не поддаются описанию. На сцену в Варшаве Галкин выходил в цветах украинского флага.

Пугачева вернулась в Москву без Галкина - наводить порядок

Супруга Галкина Ала Пугачева возвратилась в Россию одна после долго пребывания за границей. Видео прибытия певицы в страну снял дизайнер Игорь Гуляев. «Глазам не верю, неужели это ты?" В ответ Пугачева отмечает, что вернулась "уже давно, просто никак не могла собраться.

Алла Пугачева вернулась в Россию без Максима Галкина

Еще две недели назад Пугачева находилась в Юрмале, а Галкин был с гастролями в Британии.

Политолог Александр Нетесов опубликовал список артистов, которые принесли максимальный ущерб России после начала спецоперации на Украине. В перечне те, кто покинул страну, и те, кто непрерывно ее критикует. Наибольший ущерб, по мнению Нетесова, был нанесен комиком Максимом Галкиным, который не раз осуждал действия Москвы и провел большое количество выступлений за границей.