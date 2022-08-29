Насыщенный период для Скорпионов и успехи у Овнов: гороскоп от Анжелы Перл на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Лето уже близится к концу и совсем скоро наступит новый период, который принесет всем свои сюрпризы. Анжела Перл составила гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года, и рассказала кому удастся успешно достичь своих целей в этот период, а кому нужно соблюдать осторожность с документацией и малознакомыми людьми, чтобы не наделать ошибок и не стать жертвой недоброжелателей.

Общий прогноз по дням недели

Понедельник

Этот день идеально подходит для работы, которая требует серьезного подхода и вдумчивости. Энергия дня принесет материальное вознаграждение. Успешными будут любые финансовые операции.

Вторник

После напряженного понедельника, вторник будет подходящим днем для отдыха. Сегодня не стоит начинать ничего нового, уделите особое внимание завершению текущих дел.

Среда

Сегодняшний день будет довольно плодотворным, он идеально подходит для сотрудничества. Однако принимать важные решения будет сложно, поэтому лучше их перенести на более благоприятный день.

Четверг

6 лунный день считается одним из самых благоприятных. В это время у некоторых людей обостряется интуиция, а также могут открыться новые способности. День также будет удачным для новых знакомств и романтических свиданий.

Пятница

В этот день концентрация внимания будет на самом высоком уровне. Сегодня можно смело начинать новые проекты и принимать важные решения.

Суббота

Сегодня будет легко принимать решения и выполнять любые дела. Также это время идеально подходит для отдыха и дальних поездок.

Воскресенье

День подходит для выполнения домашних дел и принятия любых решений. Все неурядицы будут решаться сами собой.

Гороскоп от Анжелы Перл на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Все цели, которые ставили перед собой Овны, будут успешно достигнуты на этой неделе. Однако не забывайте проявлять особую осторожность в работе с документацией. Также не поддавайтесь своим эмоциям в случае, если возникнут какие-то заминки. Помните, всегда и все можно исправить. Кроме того, не забывайте, что ваши близкие и вторая половинка нуждаются в вашем внимании, поэтому уделяйте достаточно времени не только работе, но и любимым людям.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Энергия этой недели подарит Тельцам решительность и силы для выполнения поставленных задач. Также очень важно выстроить дружественные отношения с коллективом и начальством. Поэтому постарайтесь вести себя в любой ситуации корректно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если на этой неделе вы будете меньше отдаваться своей работе, рискуете остаться в тени. Поэтому можете смело говорить о своих достижениях и заслугах, и подтверждать их действиями. Помните, что скромность в этот период — это недостаток. Кроме того, не забывайте, что нужно уделить время полноценному отдыху и приятному времяпрепровождению с близкими и любимыми людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков наступает спокойный период. На этой неделе вы почувствуете прилив энергии и решите подчеркнуть свое положение в любовных отношениях, семье или в профессиональной сфере. Если возникнут трудные ситуации, не забывайте прислушиваться к своей интуиции — она вас никогда не подводила. В выходные дни посвятите большую часть времени отдыху.

Лев (23 июля — 22 августа)

Чтобы все задачи были доведены до успешного конца, составьте план их реализации с самого первого дня недели. Главное, правильно определите их важность. В случае непростых ситуаций, всегда можете рассчитывать на поддержку своих близких и друзей. Выходные проведите в спокойной обстановке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам нужно ограничить общение с токсичными людьми, чтобы успешно достичь своих целей и закрепиться на этих позициях. Кардинальные перемены в вашей жизни на этой неделе не предвидятся. В выходные дни ожидайте визит близких.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам нужно проявлять осторожность с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой мошенников. Неделя идеально подходит для постановки целей и плана по их реализации. С друзьями и близкими будьте более общительными и не отказывайтесь от приглашений на мероприятия. На выходных могут возникнуть небольшие неурядицы дома.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это будет яркий и насыщенный период для Скорпионов. В профессиональной сфере у вас появится много обязанностей, что может немного негативно сказаться на ваших личных отношениях. Однако расстраиваться не стоит, ведь вскоре вы все наверстаете. В выходные дни домашние хлопоты отнимут у вас много времени. После их завершения не забудьте качественно отдохнуть и набраться сил.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В предстоящие семь дней важно не давать обещания людям, если у вас нет уверенности в том, что вы их точно выполните. Также во всех вопросах доверяйте интуиции и следуйте своему сердцу. В середине недели вы можете получить хорошие новости или приглашение на важное мероприятие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представителям знака на этой неделе нужно качественно выстраивать отношения с окружающими людьми. Не ведитесь на сплетни и не устраивайте ссоры. Аура этой недели также будет способствовать получению информации в сфере карьеры, которая совсем скоро будет полезна вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Все преграды, которые могут появиться у вас на пути на этой неделе, вы с легкостью преодолеете благодаря благосклонности звезд. Однако не забывайте извлекать уроки из определенных ситуаций, ведь все, что произойдет в этот период, будет не просто так. Выходные дни проведите в тихой и спокойной обстановке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам следует проявить инициативу, если вы хотите успешно достичь всех поставленных целей. Благодаря вашей упорной работе вы будете замечены руководством, и не исключено, что вас ждет денежное вознаграждение. Забудьте о скромности на этой неделе и внедряйте свои самые смелые мечты. На выходных ждите хорошие новости от ваших близких.