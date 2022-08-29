Названы регионы-лидеры по рынку труда в России
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Названы регионы-лидеры по рынку труда в России

Названы регионы-лидеры по рынку труда в РоссииМосква, Петербург и Подмосковье стали регионами-лидерами по рынку труда в России

Определены лидеры рейтинга по рынку труда в 2021 году среди регионов России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Рейтинг составлялся исходя из таких показателей, как уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. В результате было подсчитано, что первые строчки заняли Москва, Петербург и Московская область. Также в пятерке — Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Самые низкие значения — у Ингушетии, Тувы, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Эксперты связали это с высоким уровнем безработицы и низкими зарплатами.

Ранее стало известно, что Минтруд России прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022-го — начало 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».

Уровень безработицы на этот год прогнозируется Минэкономразвития на уровне 4,8 процента (предыдущая оценка — 6,7 процента), но в 2023 году ожидается рост до 5,2 процента. При этом кадровая компания ANCOR предсказала безработицу в России к концу 2022 года на уровне 7,8 процента против нынешних 4,4 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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