Nokia окончательно уйдет из России
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Nokia окончательно уйдет из России

Nokia окончательно уйдет из РоссииReuters: Nokia свернет большую часть российского бизнеса к концу года

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдет из России. Агентство Reuters сообщило, что к концу года компания намерена свернуть большую часть российского бизнеса.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — рассказал представитель компании. При этом официально присутствие Nokia в стране будет продолжаться пока «не будет завершено юридическое закрытие».

Ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников. В компании подтвердили, что в ближайшие месяцы по мере выполнения обязательств перед заказчиками будут сворачивать деятельность в России. Источники газеты «Коммерсантъ» предполагают, что часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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