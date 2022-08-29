Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы

Норвегию обвинили в энергетическом подрыве ЕвропыFT: Дания, Финляндия и Швеция обвинили Норвегию в энергетическом подрыве Европы

Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии и обвинили страну в энергетическом подрыве Европы. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Исполнительный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен назвал Норвегию первой страной в Европе, «которая пойдет на подобное в сфере электричества». По его словам, это стало бы очень опасным и националистическим шагом. Он также обвинил Осло в эгоистичном поведении.

Директор по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнес Бруун, в свою очередь, подчеркнул, что примеру Норвегии могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии. Он заявил, что в подобных ситуациях любые меры, которые принимаются на национальном уровне, представляют опасность.

По словам статс-секретаря Министерства нефти и энергетики Норвегии Андреаса Бьелланда Эриксена, правительством анализируются механизмы снижения производства и экспорта электричества. Он заявил, что ограничение экспорта электроэнергии произойдет в том случае, если уровень в водохранилищах, на которых были построены гидроэлектростанции, «упадет до очень низкого».

Ранее сообщалось, что цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров. Кроме того, стало известно, что Норвегия отказалась снизить цены на газ для Европы. Министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд объяснил это тем, что работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Ксения Новикова: «С Жаннусиком мы словно птенчики были. Она как мама-горлица, которая нас защищала»
Ксения Новикова: «С Жаннусиком мы словно птенчики были. Она как
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США
Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США
Подробности о новом шоу с участием Андрея Малахова
Подробности о новом шоу с участием Андрея Малахова
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили свой медовый месяц в Италии
Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Ангел-хранитель или дьявол: кто и каким знакам зодиака покровительствует
Ангел-хранитель или дьявол: кто и каким знакам зодиака
Tinykin получает отличные оценки от критиков — игра завтра выходит в Game Pass
Tinykin получает отличные оценки от критиков — игра завтра выходит в
Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника
Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника
Давид Манукян рассказал о пополнении в семье: видео
Давид Манукян рассказал о пополнении в семье: видео
Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС
Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на
Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон
Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон

Топ на сегодня

В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но
В Москве в аварии погибли три человека
В Москве в аварии погибли три человека

Еще по теме

Трамп восхитился гидроэлектростанциями Норвегии
Норвегия вернула в Россию 600 просителей убежища
Евросоюз поставил Киеву условие для предоставления 600 млн евро
Гражданин Норвегии сядет на 17 лет за убийство супруги-россиянки