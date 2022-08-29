Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы

Вадим Карасев

FT: Дания, Финляндия и Швеция обвинили Норвегию в энергетическом подрыве Европы

Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии и обвинили страну в энергетическом подрыве Европы. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Исполнительный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен назвал Норвегию первой страной в Европе, «которая пойдет на подобное в сфере электричества». По его словам, это стало бы очень опасным и националистическим шагом. Он также обвинил Осло в эгоистичном поведении.

Директор по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнес Бруун, в свою очередь, подчеркнул, что примеру Норвегии могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии. Он заявил, что в подобных ситуациях любые меры, которые принимаются на национальном уровне, представляют опасность.

По словам статс-секретаря Министерства нефти и энергетики Норвегии Андреаса Бьелланда Эриксена, правительством анализируются механизмы снижения производства и экспорта электричества. Он заявил, что ограничение экспорта электроэнергии произойдет в том случае, если уровень в водохранилищах, на которых были построены гидроэлектростанции, «упадет до очень низкого».

Ранее сообщалось, что цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров. Кроме того, стало известно, что Норвегия отказалась снизить цены на газ для Европы. Министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд объяснил это тем, что работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе.