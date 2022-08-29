Объем торгов NFT продолжил падение в августе

За неполный август объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) составил $369,53 млн против $675,43 млн за весь июль, согласно данным The Block.

Платформа OpenSea сохранила лидерство среди NFT-маркетплейсов с показателем $303 млн (около 82%) в августе и $528 млн в июле. Ближайшие конкуренты — LooksRare, Magic Eden и Solanart.

Ранее объем торгов NFT-коллекции CryptoDickbutts взлетел на 770%.

Несмотря на медвежий рынок, золотой токен Bored Ape Yacht Club #5383 продали за 777 ETH (около $1,5 млн на момент сделки).

Напомним, модные бренды Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas и Nike заработали в сумме примерно $260 млн на продаже невзаимозаменяемых токенов.

Аналитики Elliptic подсчитали, что за 12 месяцев с июля 2021 года мошенники украли NFT на сумму более $100 млн.