Объем торгов NFT продолжил падение в августе
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Объем торгов NFT продолжил падение в августе

Объем торгов NFT продолжил падение в августе


За неполный август объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) составил $369,53 млн против $675,43 млн за весь июль, согласно данным The Block.



Платформа OpenSea сохранила лидерство среди NFT-маркетплейсов с показателем $303 млн (около 82%) в августе и $528 млн в июле. Ближайшие конкуренты — LooksRare, Magic Eden и Solanart.


Ранее объем торгов NFT-коллекции CryptoDickbutts взлетел на 770%.


Несмотря на медвежий рынок, золотой токен Bored Ape Yacht Club #5383 продали за 777 ETH (около $1,5 млн на момент сделки).


Напомним, модные бренды Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas и Nike заработали в сумме примерно $260 млн на продаже невзаимозаменяемых токенов.


Аналитики Elliptic подсчитали, что за 12 месяцев с июля 2021 года мошенники украли NFT на сумму более $100 млн.

# Экономика nft, новости
По материалам: ForkLog

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