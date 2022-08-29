Оксана Лаврентьева объяснила, почему осталась в России: "Самые страшные мучения ожидают предателей и особенно — предателей Родины"
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Оксана Лаврентьева объяснила, почему осталась в России: "Самые страшные мучения ожидают предателей и особенно — предателей Родины"

Оксана Лаврентьева объяснила, почему осталась в России: "Самые страшные мучения ожидают предателей и особенно — предателей Родины"

Совладелица Independent Media, основательница "Русмоды" и блогер Оксана Лаврентьева опубликовала в инстаграме* пост, объяснив, почему не уезжает из России.

Недавно мне написала одна подписчица-эмигрантка, что России конец: лучшие люди уже уехали, а мне, очевидно, некуда деваться и поэтому я делаю вид, что люблю свою страну. Грязную, нищую, полную быдла.

Я не верю в "насильственную" любовь от безысходности. Я всегда могу уехать, например, на ПМЖ в Таиланд (где мне, кстати, очень нравится), но я не хочу никуда уезжать из России. Я хочу здесь работать, хочу, чтобы мои дети росли здесь, хочу делать свою Родину лучше, хочу служить ей всеми силами, которые у меня есть.

Родина — это не просто точка на карте. Это земля, которая ежедневно дает нам энергию и силы, это память предков, это менталитет, это культурный код, это наша опора и мотивация оставить что-то ценное после нас. И я искренне люблю русских людей очень за многое: за простоту, за душевность, за умение прощать и любить, за открытое сердце, за то, что нас не сбить, не сломать, не "испортить" чужими правилами и нормами морали.

Я уже давно спокойно воспринимаю разные взгляды на специальную военную операцию, но я поняла, что не могу общаться с людьми, которые ненавидят свою страну. Когда человек при мне начинает агрессивно хаять Россию, для меня он не существует как интересный собеседник или кто-то, с кем бы я хотела проводить время. Недавно полезла смотреть, как устроены "круги ада" по Данте. Оказалось, что самые страшные мучения ожидают предателей и особенно — предателей Родины,

— написала Оксана.

Лаврентьева поддерживает Владимира Путина и действия российского правительства на Украине, из-за чего ее часто критикуют. Бизнесвумен призывала граждан России молиться за президента и "не предавать свою страну". Оксана говорит, что сочувствует всем, кто пострадал или погиб в этом конфликте, и неважно, какая у кого национальность, но считает, что Украина "разменная монета в противостоянии России и Америки".

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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