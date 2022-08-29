Основатель Cyber Capital признал биткоин «одной из худших криптовалют»

Из-за отсутствия технологического прогресса биткоин является «исключительно спекулятивным активом без полезности». Об этом заявил основатель и главный инвестиционный директор фонда Cyber Capital Джастин Бонс.

1/11) BTC is unique in that it is technically one of the worst cryptocurrencies



It has a broken long-term security model



It lacks capacity, programmability & composability



With comparatively weak economic qualities



BTC is, in fact, a purely speculative asset without utility — Justin Bons (@Justin_Bons) August 28, 2022

По словам эксперта, ценностное предложение биткоина ухудшилось из-за сломанной долгосрочной модели безопасности, сравнительно слабых экономических качеств, низкой пропускной способности, а также отсутствия программируемости и компонуемости.

Бонс энергично защищал первую криптовалюту, но изменил свою точку зрения из-за отказа сообщества увеличить лимит размера блока. Это «стало серьезным отклонением от первоначального видения и цели биткоина», добавил он.

«Мир двигался вперед. Раньше говорили, что цифровое золото просто возьмет на вооружение лучшие технологии. Этот тезис, очевидно, полностью не подтвердился. У биткоина нет смарт-контрактов, технологий конфиденциальности или прорывов в масштабировании», — пояснил он.

Бонс указал на внедрение конкурентами совершенных методов создания токенов, а также механизмов взимания комиссий, которые могут вызывать дефляцию.

«Экономические свойства биткоина также невероятно слабы. [...] Он конкурирует с криптовалютами, которые могут достичь отрицательной инфляции [...], высокой емкости и полезности [...], такими как ETH после слияния и альтернативами вроде AVAX, NEAR и EGLD», — поделился он.

В результате биткоин стал восприниматься многими как актив, в который инвестируют «вопреки фундаментальным основаниям касательно дохода, полезности и анализа вариантов использования», подчеркнул специалист.

«Люди, по большей части, вкладывают средства в первую криптовалюту только потому, что верят в рост цены. Они действуют по тому же принципу, что и участники схем Понци», — пояснил Бонс.

Напомним, в июне аналогичное сравнение с пирамидой привел CEO Red Date Technology и сооснователь BSN Хэ Ифань.

Ранее глава подразделения Genesis Trading по деривативам Джошуа Лим назвал три причины слабой динамики биткоина в последнее время.

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