Подробности о новом шоу с участием Андрея Малахова

Весной 2022 года многие развлекательные шоу были закрыты, так как телеканалы перешли в «информационный режим». В числе таких проектов оказался и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Несмотря на критику, шоу пользовалось огромной популярностью у зрителей. На замену «Прямому эфиру» уже снимается новый проект. Его продюсер Феликс Абраамян поделился подробностями в интервью изданию «Prozvezd.info».





По словам продюсера, сейчас работы над новым проектом ведутся огромными темпами. Съемки будут проходить в том же месте, где и «Прямой эфир». Однако декорации изменятся полностью. Их специально готовили для нового шоу несколько месяцев. Издание публикует эксклюзивный снимок прямо со съемочной площадки. Очевидно, новый проект будет называться «Малахов».





Детали шоу, какие темы будут обсуждаться и в чем состоят отличия этого шоу Малахова от предыдущего – пока остаются тайной, и члены съемочной команды не готовы их разглашать. Но продюсер проекта уверен, что оно станет чем-то новым и очень популярным.

«Без ложной скромности скажу: это будет феерия. Мы все готовимся к первым эфирам. Очень много эксклюзива - тем, о которых будут говорить месяцами. Готовим для зрителей действительно очень много интересного, не спим ночами. При этом очень волнуемся, конечно», – рассказывает Феликс Абраамян в интервью.





Сам Андрей Малахов также очень заинтересован в новом проекте. Сейчас руководство телеканала и проекта решают вопросы о сроках запуска в эфир. По предварительной информации, зрители смогут увидеть любимого ведущего уже в сентябре.

Напомним, что после закрытия «Прямого эфира» и других развлекательных телепередач, Андрей Малахов уехал на отдых за пределы РФ. После отъезда телеведущего появились слухи, что Малахов эмигрировал и возвращаться не собирается. Андрей быстро опроверг такие домыслы сообщением в социальных сетях, а потом подтвердил свои слова, вернувшись в Россию.