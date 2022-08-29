Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России

Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России

Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из РоссииReuters: вспомнившие времена коммунизма поляки выстроились в очереди за углем

Перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka в окрестностях польского Люблина выстроилась очередь из легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, местные жители обеспокоены прогнозом на предстоящую зиму, а запрет импорта угля из России заставил их вспомнить коммунистические времена. В связи с этим использующие угольное отопление поляки поспешили запастись топливом, говорится в материале.

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — приводит агентство слова 57-летнего пенсионера Артура. Отмечается, что ожидание может растянуться от пары часов до нескольких дней.

Польша добровольно отказалась от поставок угля из России — в апреле президент страны Анджей Дуда подписал соответствующий закон. Позднее бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф заявил, что стране грозят сбои в отоплении домов будущей зимой из-за запрета на российский уголь.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Насыщенный период для Скорпионов и успехи у Овнов: гороскоп от Анжелы Перл на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Насыщенный период для Скорпионов и успехи у Овнов: гороскоп от Анжелы
Парень, у которого нет права на ошибку
Парень, у которого нет права на ошибку
Объем торгов NFT продолжил падение в августе
Объем торгов NFT продолжил падение в августе
Как работают игры из Game Pass на телевизоре Samsung без консоли Xbox
Как работают игры из Game Pass на телевизоре Samsung без консоли Xbox
Bloomberg сообщил об обысках в офисах биткоин-биржи CoinSwitch
Bloomberg сообщил об обысках в офисах биткоин-биржи CoinSwitch
Кабанов о Казановой: «Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка – репутация!»
Кабанов о Казановой: «Почему никто из России не захотел брать ее в
Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике
Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике
Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в ноябре
Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2022 года

Топ на сегодня

"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на
ВВС: хакеры выставили на продажу секретные документы НАТО
ВВС: хакеры выставили на продажу секретные документы НАТО
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если б не Мира, я б не вытянул этот ад»
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если

Еще по теме

Польше предрекли «дорогую зиму» из-за стоимости угля
В Польше запретили торговать по воскресеньям
Дуда: Польша не позволит обвинять в холокосте государство и народ
Пушков рассказал об обманутых надеждах Киева