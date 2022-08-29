После ухода с Дом-2 у Ромашова резко упала активность в соцсетях

Вадим Карасев

Многие фанаты покинули Евгения Ромашова после того, как он принял решение уйти с Дом-2. В итоге музыкант стал жаловаться на то, что активность в социальных сетях очень слабая. Теперь он не уверен есть ли смысл тратить немало времени на создание высококачественного контента или лучше уйти в реал и зарабатывать на собственную жизнь, выступая в ночных клубах?По мнению самого Ромашова, главная проблема заключается в его чересчур активных фанатках. Именно они начали разгонять его поклонников на странице в комментариях к постам своими вечными скандалами и даже угрозами. Также они активно критикуют телезрительниц, если их комментарии хоть отдалённо не похожи на положительные.Еще одной его проблемой стало очень низкое качество контента. По мнению Жени, вполне уместно фанатам демонстрировать, как он со своей избранницей попрошайничает в метро, скандалит с друзьями или устраивает «тренировки» в спортзале. Вот и получается, что Ромашов без Дом-2 никому стал не интересен. Вернётся ли он на проект?