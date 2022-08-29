Потеря энергии: 5 причин, которые нужно устранить немедленно

Вадим Карасев

Энергия — это жизненные силы, благодаря которым каждый из нас способен на активную работу, привлечение благополучия и успеха. Порой сил не хватает и кажется, будто энергия утекает, оставляя горькое послевкусие бессилия и апатии.

Энергетика каждого человека уникальна, и восполнить запасы жизненных сил каждый стремится по-своему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что становится наиболее частой причиной оттока жизненных сил, чтобы устранить проблемы и каждый день покорять новые вершины, позабыв об усталости и лени.

1. Стрессовые ситуации. Многозадачность, спешка, попытка успеть везде и вся со временем лишают жизненных сил и приводят к апатии. Из-за колоссальных затрат энергии организм испытывает стресс и не может восполнить запасы энергии. Избежать проблем и не стать заложниками негативных эмоций поможет план действий, составленный заранее. Умение расставлять приоритеты и выделять время для отдыха помогут избавиться от переутомления и утечки энергии.

2. Повышенная тревожность. Безусловно, каждый из нас испытывает тревогу, однако необоснованные страхи и низкая самооценка не дают шанса для активной и счастливой жизни. Для того, чтобы энергия не уходила, важно повышать самоуверенность, а также работать над собой, чтобы не волноваться понапрасну и проверять все, что кажется сомнительным.

3. Гнев. Разрушительная эмоция, которая никак не помогает находить путь к счастью. Гнев забирает все силы, опустошая и заставляя переживать отрицательные эмоции день за днем. Работа с эмоциональным фоном, активный образ жизни и поиск позитива в мелочах помогут справиться с оттоком энергии и не идти на поводу деструктивных эмоций.

4. Беспорядок. Еще одна причина оттока жизненных сил — бардак и хаос в собственном доме. Из-за невнимания к деталям даже в родных стенах нет возможности для восстановления энергии. Для того, чтобы закрыть эту брешь, важно избавляться от ненужных вещей, поддерживать порядок и сделать место силы в собственном жилище.

5. Окружение. Нередко жизненные силы «воруют» энергетические вампиры, распознать которых бывает непросто. Однако есть проверенные методы распознавания людей, влияние которых исключает счастливое существование. Защититься от них важно, и для этого важно укреплять биополе, а также учиться говорить «нет» тем, кто пытается манипулировать.