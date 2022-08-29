Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп полицейских
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Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп полицейских

Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп полицейскихПродюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5,5 года колонии за подкуп полицейских

Продюсера сериала «Чикатило» Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 года лишения свободы за подкуп полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что во время съемок одной из сцен Большаков заплатил сотрудникам правоохранительных органов 400 тысяч рублей, чтобы они перекрыли улицу в центре Москвы. Как уточняет издание, участок, где снимался сериал «Чикатило» режиссера Сарика Андреасяна, находился под контролем Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации. Увидев на своей территории съемочную группу, сотрудники ведомства запросили у продюсера разрешение на съемку. Вскоре Большакова и полицейских, причастных к делу, арестовали.

В результате суд приговорил продюсера к 5,5 года колонии, двоих полицейских — к 7,5 и 8,5 года соответственно.

Ранее рэперу A$AP Rocky предъявили обвинение в стрельбе и пригрозили девятью годами тюрьмы.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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