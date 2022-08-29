Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричество
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Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричество

Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричествоСенатор Пушков заявил, что Борис Джонсон пытается оправдать бездарность своих решенийСюжет«Северный поток-2»:

Российский сенатор Алексей Пушков ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, решившему уйти в отставку, на слова об ошеломляющих счетах на электричество. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Пушкова, Джонсон пытается переложить ответственность за рост цен на электроэнергию в Великобритании на президента России Владимира Путина. «Что за чушь?» — заявил сенатор. Он напомнил, что российский лидер не вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору, не добивался отмены газопровода «Северный поток-2», не призывал заменить российский газ американским СПГ, а также то, что не Путин «затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины».

Пушков подчеркнул, что таким образом Джонсон пытается «оправдать бездарность своих решений», которые он принимал вместе с другими членами G7, «призывая их показать свои грудные мышцы Путину». «Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует...», — заключил он.

Ранее Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими. По его словам, даже сейчас плата за тепло в домах страшит многих британцев.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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