Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричество

Вадим Карасев

Сенатор Пушков заявил, что Борис Джонсон пытается оправдать бездарность своих решенийСюжет«Северный поток-2»:

Российский сенатор Алексей Пушков ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, решившему уйти в отставку, на слова об ошеломляющих счетах на электричество. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Пушкова, Джонсон пытается переложить ответственность за рост цен на электроэнергию в Великобритании на президента России Владимира Путина. «Что за чушь?» — заявил сенатор. Он напомнил, что российский лидер не вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору, не добивался отмены газопровода «Северный поток-2», не призывал заменить российский газ американским СПГ, а также то, что не Путин «затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины».

Пушков подчеркнул, что таким образом Джонсон пытается «оправдать бездарность своих решений», которые он принимал вместе с другими членами G7, «призывая их показать свои грудные мышцы Путину». «Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует...», — заключил он.

Ранее Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими. По его словам, даже сейчас плата за тепло в домах страшит многих британцев.