Путин поддержал идею создать адаптационные центры для мигрантов в России

Вадим Карасев

Президент Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании в стране адаптационных центров для мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что приезжающие для работы в страну люди должны знать традиции, обычаи и законы России. Кроме того, работу по социокультурной адаптации мигрантов нужно начинать еще на их родине, считает Путин.

26 августа Дмитрий Медведев анонсировал большое заседание Совбеза по вопросам миграции, которое проведет Путин. Политик добавил, что в настоящее время на стадии разработки находится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан