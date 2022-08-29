Редкий совместный выход Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Повод – успех дочери в кино
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Редкий совместный выход Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Повод – успех дочери в кино

Редкий совместный выход Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Повод – успех дочери в кино

В минувшие выходные состоялся премьерный показ фильма «Тибра», где главную роль сыграла старшая дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя — Анна. Для девочки это не первое появление на публике, поэтому она чувствовала себя свободно, оказавшись в центре внимания.


Пересильд и Учитель не пропускают мероприятия, которые касаются общих детей. В выходные бывшие влюбленные посетили Большой зал Дома кино, где представили картину «Тибра». В фильме дочь Юлии и Алексея Ефимовича исполнила роль девочки-альбиноса, ставшей единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы.

На премьеру 37-летняя актриса пришла в длинной классической юбке и прозрачной блузке, режиссер выбрал черную рубашку, а вот наряд 13-летней Ани удивил. Юная звезда появилась в коротком платье, изюминкой которого стал огромный розовый бант-рукав.

Присутствовала и младшая дочь Пересильд и Учителя. Если же Аня вовсю строит актерскую карьеру, то 10-летнюю Машу еще не интересуют съемки.





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Помимо Анны в триллере снялись Виктория Исакова, Евгений Санников, Сергей Сафронов, Марина Васильева, Василиса Савкина, Федор Федосеев и другие. Режиссер ленты — Анна Гороян, автор сценария — Дарья Кукшанова.

Фильм выйдет в прокат только 15 сентября, а дочь Юлии уже получила приз за лучшую женскую роль. Жюри Международного кинофестиваля SOL International Film Festiva lвысоко оценило игру юной актрисы.

«Этот фильм про доброту, про человечность. Для меня эта картина о том, как важно принимать людей такими, какие они есть, не оставаться безучастными. Не важно, какой у кого цвет волос или форма ушей — любовь спасет мир. Думаю, эта тема отзовется у каждого, поэтому она так понравилась первым зрителям», — говорила звездная наследница о своей работе.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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