Регулятор Дубая выпустил новые правила рекламы криптовалют

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) опубликовало новые правила, регламентирующие рекламу и продвижение криптовалют. Об этом сообщает Khaleej Times.

Согласно документу, маркетинговые кампании не должны гарантировать доход или вводить в заблуждение аудиторию каким-либо другим способом.

Регулятор требует точности фактов ради защиты инвесторов на рынке цифровых активов. Меры распространяются на все виды рекламы, нацеленной на клиентов из Дубая.

Регламент дополнен высокими штрафами за несоблюдение маркетинговых правил на территории эмирата.

Ранее лицензии на предоставление криптовалютных услуг в Дубае получили биткоин-биржи Binance, FTX, OKX и Huobi.

Напомним, в начале 2022 года власти эмирата приняли закон о виртуальных активах и учредили VARA.

В мае регулятор анонсировал открытие своего офиса в метавселенной проекта The Sandbox.