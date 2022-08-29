Резная каменная печать времен позднего неолита найдена в Турции
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Резная каменная печать времен позднего неолита найдена в Турции

Резная каменная печать времен позднего неолита найдена в Турции

Уникальная резная каменная печать со стилизованными бычьими головами, обращенными друг к другу, была обнаружена в кургане Домузтепе, поселении эпохи позднего неолита на юго-востоке Турции.

Домузтепе — крупнейшее известное поселение халафской археологической культуры, земледельческого общества, которое занимало северную Месопотамию и Сирию между 6100 г. до н. э. и 5100 г. до н. э. Халафцы славились необычайно высоким качеством гончарных изделий. Их расписная полихромная керамика так высоко ценилась, что распространилась по всему региону. Горшки были украшены тонко выполненными геометрическими или анималистическими узорами коричневого, красного или черного цвета на желтовато-коричневом фоне.

Фрагменты горшков. Фото: Halil Tekin

Также в культуре халаф появляются первые резные каменные печати, первоначально очень простых форм. Обычно они представляли собой круги или прямоугольники с пересекающимися линиями сетки. Один экземпляр из Метрополитен-музея примечателен тем, что имеет зооморфную форму — вероятнее всего, изображает ежа, но дизайн поверхности по-прежнему представляет собой простую сетку с диагональными крестиками в каждой ячейке.

В обнаруженной печати используется мотив, ранее встречавшийся только на керамике: голова быка или буйвола. Форма рогов и головы, изображавшихся на глиняной посуде, отличается от рисунка на печати. Возможно, один стиль предназначен для изображения домашнего скота, а другой — для изображения дикого буйвола, но также они оба могут изображать домашних быков в двух разных стилях. Поскольку археозоологические исследования в Домузтепе еще не завершены, пока рано говорить, какой из видов быков мог быть изображен на печати.

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По материалам: polit.ru

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