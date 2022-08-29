Романтический ужин и фото на память: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили свой медовый месяц в Италии

Вадим Карасев

Итальянский медовый месяц Дженнифер Лопес и Бена Аффлека подошел к концу. Вчера папарацци заметили звезд перед посадкой на частный самолет.

Перед этим новобрачные успели поужинать в ресторане Il Gatto Nero в Черноббио на берегу озера Комо. Пока репортеры за порогом выбирали ракурсы, Бен сам снимал Дженнифер для семейного архива. Певица позировала ему, показывая обручальное кольцо.





Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

За время медового месяца Бен и Дженнифер успели погостить на знаменитой вилле Джорджа и Амаль Клуни на озере Комо (на балконе особняка пару заметили 24 августа), а также устроить шопинг в Милане.

В Италии Бен и Дженнифер провели почти неделю. В очередное европейское путешествие они отправились после своей второй свадебной церемонии, которая состоялась в поместье Аффлека в Джорджии 20 августа. На церемонии присутствовали 135 гостей, а Джей Ло успела сменить во время торжества три свадебных платья. Свои отношения звезды оформили еще 16 июля на скромной церемонии в Лас-Вегасе.

Надя Бесчетникова