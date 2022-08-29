Роспотребнадзор не считает нужным возвращать все антиковидные меры в школы
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Роспотребнадзор не считает нужным возвращать все антиковидные меры в школы

Роспотребнадзор не считает нужным возвращать все антиковидные меры в школы

К началу нового учебного года в образовательных организациях не требуется возобновлять коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Накануне в России за сутки выявили 46 857 новых случаев заражения коронавирусом. В субботу этот показатель, по данным оперштаба, составил 47 093 — такой значительный суточный прирост фиксировался впервые с середины марта.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022/23 года возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что в весенне-летний период были приостановлены некоторые ограничения: стало возможно проводить массовые мероприятия в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе. Кроме того, отменили требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации дистанции между обучающимися и ряд других мер.

В то же время требование по обязательному измерению температуры у школьников сохраняется во всех общеобразовательных учреждениях, а также запрет на проведение массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что стоит быть готовыми к тому, что детей в новом учебном году вновь переведут на дистанционное обучение. Он отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться, поскольку многие возвращаются из отпуска в других городах. Помимо этого, 1 сентября всегда отмечается рост острых респираторных инфекций.


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По материалам: pnp.ru

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