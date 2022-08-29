Россия призвала к ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Россия обеспокоена отсутствием Соединенных Штатов среди ратифицировавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) государств и призывает страны, которые еще не подписали и ратифицировали документ, сделать это. Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале российского министерства иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что данный договор, принятый в 1996 году, является основным инструментом для прекращения ядерных испытаний, однако он так и не вступил в силу.

«Продолжает вызывать глубокую обеспокоенность тот факт, что среди стран, по-прежнему отказывающихся ратифицировать этот важный документ, числится одна из крупнейших мировых ядерных держав — США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за всю историю человечества было произведено более двух тысяч ядерных взрывов. Соединенные Штаты организовали 1032 взрыва, Франция — 210, Великобритания — 45. «Россия последовательно выступает за превращение ДВЗЯИ в полноформатно действующий международно-правовой механизм», — заключили в министерстве иностранных дел.

Сейчас договор, полностью запрещающий производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях и распространяющийся на все сферы, ратифицирован 173 странами. Однако он не может считаться вступившим в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран, а также не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

В сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин по случаю 25-летия открытия договора для подписания заявил, что позиция восьми стран препятствует превращению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в полноценный документ.