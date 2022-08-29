Сам себе враг: знаки зодиака, которые могут испортить себе жизнь на этой неделе
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Сам себе враг: знаки зодиака, которые могут испортить себе жизнь на этой неделе

Сам себе враг: знаки зодиака, которые могут испортить себе жизнь на этой неделе

У всех бывают как счастливые полосы в жизни, так и не очень, когда все идет наперекосяк. Иногда мешают объективные причины, не зависящие от нас обстоятельства, а порой светила на небе выстраиваются таким образом, что для конкретного знака «звездный час» откладывается. Но бывает и так, что сам человек провоцирует возникновение неприятностей сам. Астролог Елена Негрей назвала людей, которые сами себе могут испортить жизнь на этой неделе.

Какие знаки зодиака могут испортить себе жизнь на этой неделе

Неделя с 29 августа по 4 сентября 2022 года не для всех будет удачной. Два знака зодиака могут своими собственными действиями и мыслями запустить череду неудач. Чтобы этого не произошло, следует обратить внимание на гороскоп и постараться внять предупреждению.

Овен


Думая о плохом, Овны притягивают в жизнь все больше неурядиц. Каждый день может принести какое-то расстройство, и если неустанно на него реагировать, можно впасть в депрессию. Если вы не хотите запустить эффект снежного кома, с неприятными мыслями нужно бороться. Будучи слишком тяжелыми на подъем, вы отпугнете близких людей, к тому же в такие моменты вы редко бываете тактичными. Пессимизм может вызвать проблемы с любимыми, а также недопонимание в рабочих отношениях.

Скорпион


Скорпионы часто обманывают себя в том, что они всемогущи. Когда у них много энергии, кажется, что так будет всегда, и потому можно взваливать на себя множество обязанностей. Но потом запал иссякает, а проблемы остаются. Именно такая ситуация может спровоцировать появление чувства глубокой неудовлетворенности положением дел. Вам не стоит огорчаться, если не все удастся сделать в срок. Важнее вернуться в свое рабочее состояние адекватными методами: прогулками на свежем воздухе, походом в спа-салоны, общением с друзьями.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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