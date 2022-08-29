Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой

Возвращение певицы Аллы Пугачевой наделало немало шума. Наталья Сенчукова дала интервью. Она охотно делилась подробностями личной жизни, пока речь не зашла о возвращении Пугачевой в Россию. Артистка остро отреагировала на вопрос СМИ и свернула разговор. Личная жизнь артистки кипит: 21 августа Виктор Рыбин перешагнул 60-летний порог. Юбилей отметили с размахом, но прессу на важный семейный праздник звать не стали. А месяц назад Сенчукова женила сына. По ее словам, свадьба обошлась в сумму чуть меньше миллиона рублей. Певица охотно делилась с журналистами подробностями, пока речь не зашла о Примадонне.Стоило только прозвучать вопросу о возвращении 73-летней Аллы Борисовны, как Наталья тут же сменила тон и резко высказалась. «Ну и хрен с ней! Это мое личное мнение», — прервала диалог звезда российской эстрады и закончила разговор. Жизнь 51-летней Сенчуковой бьет ключом, даже пандемия не останавливала бурную деятельность. Пока все сидели по домам без заработков, Виктор Рыбин и его жена перешли в Интернет. Оплату принимали в виде пожертвований, которые называли «онлайн-билетиками» и «виртуальными цветами». Ограничения остались позади, и певица вернулась на сцену. В июле она сорвала овации на Музон Fest, проведенном телеканалом МУЗ-ТВ. А 21 августа вместе с мужем выступила в Херсоне. Концерт был приурочен ко Дню государственного флага России. А о возвращении Аллы Пугачевой на родину стало известно вчера. Видео с певицей поделился дизайнер Игорь Гуляев. Примадонна вышла из роскошного автомобиля и с широкой улыбкой ответила другу на приветствие: «Я давно приехала, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?» Вероятно, артистка приехала из Латвии некоторое время назад, но не спешила показываться публике.