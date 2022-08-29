Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой

Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Возвращение певицы Аллы Пугачевой наделало немало шума.   Наталья Сенчукова дала интервью. Она охотно делилась подробностями личной жизни, пока речь не зашла о возвращении Пугачевой в Россию. Артистка остро отреагировала на вопрос СМИ и свернула разговор. Личная жизнь артистки кипит: 21 августа Виктор Рыбин перешагнул 60-летний порог. Юбилей отметили с размахом, но прессу на важный семейный праздник звать не стали. А месяц назад Сенчукова женила сына. По ее словам, свадьба обошлась в сумму чуть меньше миллиона рублей. Певица охотно делилась с журналистами подробностями, пока речь не зашла о Примадонне.
Стоило только прозвучать вопросу о возвращении 73-летней Аллы Борисовны, как Наталья тут же сменила тон и резко высказалась. «Ну и хрен с ней! Это мое личное мнение», — прервала диалог звезда российской эстрады и закончила разговор. Жизнь 51-летней Сенчуковой бьет ключом, даже пандемия не останавливала бурную деятельность. Пока все сидели по домам без заработков, Виктор Рыбин и его жена перешли в Интернет. Оплату принимали в виде пожертвований, которые называли «онлайн-билетиками» и «виртуальными цветами». Ограничения остались позади, и певица вернулась на сцену. В июле она сорвала овации на Музон Fest, проведенном телеканалом МУЗ-ТВ. А 21 августа вместе с мужем выступила в Херсоне. Концерт был приурочен ко Дню государственного флага России. А о возвращении Аллы Пугачевой на родину стало известно вчера. Видео с певицей поделился дизайнер Игорь Гуляев. Примадонна вышла из роскошного автомобиля и с широкой улыбкой ответила другу на приветствие: «Я давно приехала, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?» Вероятно, артистка приехала из Латвии некоторое время назад, но не спешила показываться публике.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем и аспектах внедрения ИИ
Эксперт рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем и
Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Любовь Успенская жалеет о работе с Наргиз Закировой
Любовь Успенская жалеет о работе с Наргиз Закировой
Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Найден новый способ снизить цены на нефть
Найден новый способ снизить цены на нефть
Подсказки для людей, которые постоянно путают имена (13 фото)
Подсказки для людей, которые постоянно путают имена (13 фото)
В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она
В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она
Nokia окончательно уйдет из России
Nokia окончательно уйдет из России
Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп полицейских
Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп
Британцам предложили стать "менее брезгливыми" и пить очищенную воду из канализации
Британцам предложили стать "менее брезгливыми" и пить
Звезда культового шоу на Первом канале рассказала о конфликтах на проекте
Звезда культового шоу на Первом канале рассказала о конфликтах на

Топ на сегодня

Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров анонсировал блокчейн-маркетплейс в Telegram
Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
Какую пенсию получает Эдита Пьеха: основные выплаты, надбавки
Какую пенсию получает Эдита Пьеха: основные выплаты, надбавки
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем

Еще по теме

Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой отмечают медную свадьбу
Фото Пугачевой без косметики было опубликовано ее подругой
Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на демократический отдых
Старательная Лиза: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина учится плавать в бассейне