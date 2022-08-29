Сергей Пенкин считает, что шоу-бизнес измельчал
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Сергей Пенкин считает, что шоу-бизнес измельчал

Сергей Пенкин считает, что шоу-бизнес измельчал
Певец Сергей Пенкин признался, что ни кому не может помочь. Артист считает, что в России много талантливых артистов. Беда в том, что их не показывают по телевидению, их исполнение не звучит по радио. Все это привело к тому, что шоу-бизнес скатился до уровня художественной самодеятельности. «Магомаев говорил потрясающую фразу: «Раньше певцы хотели быть звездами, а сейчас звезды хотят быть певцами!»», — сожалеет Пенкин. Раньше действительно звучали голоса и песни были другими, требующими профессионального исполнения. А сейчас на эстраде нет личностей.
Пенкин признался, что к нему часто обращаются начинающие таланты с просьбой помочь. «А чем я могу помочь? У меня нет продюсерского центра. Да и меня самого нет, например, ни на одной радиостанции. Меня не приглашают в концерты – на телевидении я появляюсь только изредка в каких-то программах. Но самое главное, что у меня есть зритель, который со мной на протяжении уже тридцати лет. Как бы часто тебя не показывали по телевизору, но если у тебя зрителя нет, то, значит, ты – полный ноль! А у тех, кто мелькает на экране, такая ситуация – сплошь и рядом. Показывают часто, а зритель на концерты не идет», — вынес неутешительный вердикт «Принц серебряный» в разговоре с PROZVEZD. Действительно, нынешнее лето стало провальным для многих артистов, отправившихся с гастролями по российским курортам. Практически никому не удалось собрать полные залы, кроме Лепса и Киркорова.
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

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