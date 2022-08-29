Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева

Вадим Карасев

Журналистка Маргарита Симоньян заставила прослезиться в эфире телеведущего Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев прослезился после слов Маргариты Симоньян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Журналистка рассказала историю о захвате школы в Беслане террористами 1 сентября 2004 года. Симоньян отметила, что местный чиновник стал защищать простых жителей, позаботившись о своей семье в последнюю очередь. Соловьев, услышав об этом случае, не смог сдержать эмоций.

«Если бы я достал оттуда своих детей, а всех остальных оставил, то как бы я смог смотреть в глаза своему народу?» — привела Маргарита Симоньян слова чиновника.

Накануне Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами под символикой полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил правоохранителям расследовать дело и доложить о результатах проверки.