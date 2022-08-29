СМИ: Финансовая поддержка Киева со стороны Лондона иссякнет к концу года

Ресурсы Великобритании для поддержки боевых действий Киева иссякнут к концу года, сообщает газета Times, ссылаясь на источник в министерстве обороны королевства.

Как пишет издание, сейчас новому премьер-министру предстоит решить, стоит ли тратить «миллиарды фунтов стерлингов» на поддержку Украины, когда финансовая ситуация в стране напряженная.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова <...>, что финансовый вклад Соединенного Королевства <...> иссякнет к концу года», — говорится в материале.

Россия начала специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Союзным силам противостоят вооруженные силы Украины, на стороне которых также воюют иностранные наемники. Ряд западных стран поставляет Киеву оружие и военную технику.



