СМИ назвали Binance и FTX претендентами на активы Voyager Digital

Биткоин-биржи Binance и FTX претендуют на активы криптоброкера Voyager Digital, тогда как Coinbase отказалась от потенциальной сделки. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на осведомленные источники.

Заявки на участие в запланированном на 29 сентября аукционе принимаются до 6 сентября. Согласно презентации от 4 августа интерес проявили 22 фирмы.

По словам источников, Binance прилагает усилия для покупки институциональных активов. Биржа отказалась подтвердить или опровергнуть свое участие в аукционе, сославшись на политику компании.

18 августа в интервью The New York Times CEO Чанпэн Чжао сообщил о переговорах с Voyager Digital, которая обратились с подобной просьбой.

В свою очередь, FTX остается среди претендентов. До этого биржа получила отказ на свое предложение по реструктуризации криптоброкера. Представители компании отказались от комментариев.

Согласно СМИ, Coinbase вышла из списка потенциальных покупателей, после того как ее сотрудники пришли к выводу, что «финансовые показатели [криптоброкера] не бьются».

Напомним, 5 июля Voyager Digital подал заявление о банкротстве. Компания указала суммарные обязательства в диапазоне от $1 млрд до $10 млрд.

Ранее власти США потребовали от криптоброкера удалить отсылки на защиту FDIC депозитов.

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