Вадим Карасев

В состав миссии Международного агентства по атомной энергии, которая запланировала визит на Запорожскую АЭС, войдет глава организации Рафаэль Гросси и 13 экспертов - в основном "из нейтральных стран", пишет The New York Times.

В комиссию не включены представители Британии и Соединенных Штатов, но в ней участвуют эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы. Помимо них среди членов комиссии представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии, Китая и Сербии. Предположительно, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться на следующей неделе.

На 26 августа все шесть энергоблоков станции были отключены от электросетей Украины. Решение об отключении было связано не с состоянием АЭС, а с регулярными обстрелами ВСУ. Днем ранее из-за обстрелов были перебиты три из четырех ЛЭП, ведущих на Украину. Энергодар, Мелитополь и Херсон несколько часов оставались без электричества. Причем Киев заявляет, будто Россия сама обстреливает подконтрольный ее войскам ядерный объект.

Гросси высказывался, что военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Первая попытка миссии МАГАТЭ отправиться на ЗАЭС была сорвана департаментом безопасности Секретариата ООН. Украинское правительство решило воспользоваться срывом поездки, усилив провокации.