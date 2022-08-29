Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя «Рика и Морти»
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Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя «Рика и Морти»

Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя «Рика и Морти»


Игра High On Life выходит 13 декабря 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза проект станет доступен в Game Pass, но, похоже, на старте в игре не будет русской локализации.

Стала известна продолжительность High On Life, о ней рассказал исполнительный продюсер Squanch Games Мэтти Студиван. По его словам, продолжительность будет сильно варьироваться, в зависимости от стиля игры конкретного пользователя:

Прохождение может занять от 8 до 12 часов, в зависимости от того, как вы играете. Но в игре есть предметы коллекционирования, дополнительный контент, так что, может быть, до 20-25 часов. Есть много разных развилок.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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