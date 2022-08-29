Суеверия, связанные со смертью: какие приметы предвещают скорую кончину человека
Немалое количество людей верят, что различные знаки, которые встречаются в жизни у каждого человека, – это не просто случайность. Они способны предупредить его об опасности, которая подстерегает в будущем. Читайте далее, какие приметы предвещают скорую смерть человека.
Что свидетельствует от том, что смерть очень близко
Когда человек лежит в постели в предсмертном состоянии, иногда начинает махать руками, как будто отмахивается от чего-то или кого-то. Это означает, что он видит приближающуюся смерть. Также человек, находящийся в таком состоянии, может видеть близких, разговаривать с ними или называть их имена — это нормальное явление.
Некоторые начинают куда-то собираться, рассказывают, что они хотят уехать или им нужно куда-то идти, но не могут объяснить, куда именно. У них может улучшиться аппетит и самочувствие, но это, к сожалению, временное явление.
У человека, который скоро покинет этот мир, меняется внешность. Нос становится тоньше, а глаза более впалыми, кожа растягивается по всему лицу. Лицо приобретает сероватый оттенок, взгляд мутный и непонятный. Руки и ноги постепенно холодеют.
Приметы, связанные со смертью
- Если в комнате больного упала икона, следует ожидать его кончину;
- человек с тяжелым заболеванием слышит, что кто-то стучится в дверь – значит, он скоро покинет этот мир;
- дерево зацвело не в свой срок – в доме, возле которого оно расположено, скоро будет покойник;
- в доме начали летать мухи – скоро кто-то из его жильцов погибнет;
- собака воет в доме с больным человеком – стоит готовиться к его смерти;
- собака отказывается есть еду после больного – значит, скоро он покинет этот мир;
- стрелки на часах остановились – стоит готовиться к скорой кончине их владельца;
- человек во сне увидел выпавшие кровавые зубы – кто-то из его родственников скоро покинет этот мир;
- приснился дом без крыши – стоит готовиться к кончине его хозяина.