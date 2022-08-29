Суеверия, связанные со смертью: какие приметы предвещают скорую кончину человека
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Суеверия, связанные со смертью: какие приметы предвещают скорую кончину человека

Суеверия, связанные со смертью: какие приметы предвещают скорую кончину человека

Немалое количество людей верят, что различные знаки, которые встречаются в жизни у каждого человека, – это не просто случайность. Они способны предупредить его об опасности, которая подстерегает в будущем. Читайте далее, какие приметы предвещают скорую смерть человека.

Что свидетельствует от том, что смерть очень близко

Когда человек лежит в постели в предсмертном состоянии, иногда начинает махать руками, как будто отмахивается от чего-то или кого-то. Это означает, что он видит приближающуюся смерть. Также человек, находящийся в таком состоянии, может видеть близких, разговаривать с ними или называть их имена — это нормальное явление.

Некоторые начинают куда-то собираться, рассказывают, что они хотят уехать или им нужно куда-то идти, но не могут объяснить, куда именно. У них может улучшиться аппетит и самочувствие, но это, к сожалению, временное явление.

У человека, который скоро покинет этот мир, меняется внешность. Нос становится тоньше, а глаза более впалыми, кожа растягивается по всему лицу. Лицо приобретает сероватый оттенок, взгляд мутный и непонятный. Руки и ноги постепенно холодеют.

Приметы, связанные со смертью

  • Если в комнате больного упала икона, следует ожидать его кончину;
  • человек с тяжелым заболеванием слышит, что кто-то стучится в дверь – значит, он скоро покинет этот мир;
  • дерево зацвело не в свой срок – в доме, возле которого оно расположено, скоро будет покойник;
  • в доме начали летать мухи – скоро кто-то из его жильцов погибнет;
  • собака воет в доме с больным человеком – стоит готовиться к его смерти;
  • собака отказывается есть еду после больного – значит, скоро он покинет этот мир;
  • стрелки на часах остановились – стоит готовиться к скорой кончине их владельца;
  • человек во сне увидел выпавшие кровавые зубы – кто-то из его родственников скоро покинет этот мир;
  • приснился дом без крыши – стоит готовиться к кончине его хозяина.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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