Суеверия, связанные со смертью: какие приметы предвещают скорую кончину человека

Немалое количество людей верят, что различные знаки, которые встречаются в жизни у каждого человека, – это не просто случайность. Они способны предупредить его об опасности, которая подстерегает в будущем. Читайте далее, какие приметы предвещают скорую смерть человека.

Что свидетельствует от том, что смерть очень близко

Когда человек лежит в постели в предсмертном состоянии, иногда начинает махать руками, как будто отмахивается от чего-то или кого-то. Это означает, что он видит приближающуюся смерть. Также человек, находящийся в таком состоянии, может видеть близких, разговаривать с ними или называть их имена — это нормальное явление.

Некоторые начинают куда-то собираться, рассказывают, что они хотят уехать или им нужно куда-то идти, но не могут объяснить, куда именно. У них может улучшиться аппетит и самочувствие, но это, к сожалению, временное явление.

У человека, который скоро покинет этот мир, меняется внешность. Нос становится тоньше, а глаза более впалыми, кожа растягивается по всему лицу. Лицо приобретает сероватый оттенок, взгляд мутный и непонятный. Руки и ноги постепенно холодеют.

Приметы, связанные со смертью