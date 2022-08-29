Таня Терешина разводится с мужем: «Его никто не интересует, страшно с ним ребенка отпускать»

Певица обвинила супруга в равнодушии. По словам исполнительницы, Олег Курбатов совсем не уделяет время ни ей, ни детям. Артистка хотела дать второй шанс спутнику, но быстро передумала.

Экс-солистка группы Hi-Fi недолго была счастлива в браке с Олегом Курбатовым. Влюбленные поженились в сентябре 2018 года, а спустя три года артистка стала жаловаться на супруга, заявив о разводе. Певица пыталась изменить характер супруга, давала время на исправление ошибок и старалась спасти семью. Однако недавно звезда вновь заговорила о расставании — у нее снова возникли претензии к мужу. На этот раз 43-летняя исполнительница хита «Точки над i» настроена решительно.

«Я развожусь, потому что в какой-то момент поняла, что нет разницы — живу я с ним или без него. Ничего не меняется в жизни. Вот если его нет — я все делаю сама. То есть человек привык жить в своем комфорте, его это устраивает и никто не интересует. Зачем мне муж, который не принимает нигде участия. Если он гуляет, то всегда с телефоном. Мне страшно с ним ребенка отпускать маленького. Какая может быть страсть между нами? Мужчиной должна женщина восторгаться, он должен ее вдохновлять», — объяснила певица.

Молодому мужу Терешина после свадьбы подарила сына Арсения-Остапа. Отметим, от предыдущего брака со Славой Никитиным у Тани есть семилетняя дочь Арис, которая живет с ней и отлично ладит с Олегом. Курбатов успешный бизнесмен. В последнее время звезда часто говорит о том, что очерствела и не перестала проявлять к мужу какие-либо эмоции.

Но взгляды вокалистки всегда переменчивы, а потому поклонники надеются, что Олегу и Тане удастся собрать «обломки чувств». А пока артистка уже строит планы по поводу будущего избранника.

«У нас разница в возрасте 16 лет, он меня младше. И следующий муж у меня будет моложе, я уверена. Я просто люблю молодых», — заявила Таня в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.