Tinykin получает отличные оценки от критиков — игра завтра выходит в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Tinykin издательства tinyBuild выходит уже завтра — 30 августа. Сразу после релиза она станет частью подписки Game Pass: на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Журналисты уже опубликовали свои оценки проекта, и игра получила высокий рейтинг на Opencritic. Сейчас у Tinykin на Opencritic оценка в 83 балла из 100, при этом 100% критиков рекомендуют игру.

Некоторые из оценок Tinykin от игровых изданий:

Destructoid — 8 / 10God is a Geek — 9 / 10GamingTrend — 90 / 100COGconnected — 80 / 100PC Invasion — 9 / 10Push Square — 7 / 10Hardcore Gamer — 4 / 5GameSpew — 9 / 10

Tinykin — это платформер с элементами головоломки. Игру хвалят за «невероятный шарм» и большие возможности для исследований. Кроме того, критики отмечают, что играть в Tinykin интересно даже спустя несколько часов — постоянно появляются новые механики, которые не дают заскучать. В игре есть небольшие проблемы с производительностью на некоторых платформах, но они не критичные.

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