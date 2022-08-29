Участник команды КВН умер за месяц до своей свадьбы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Участник команды КВН умер за месяц до своей свадьбы

Участник команды КВН умер за месяц до своей свадьбыУчастник команды КВН «Северный квартал» Никита Сумароков умер за месяц до своей свадьбы

В Нижнем Тагиле умер ведущий мероприятий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Как стало известно изданию, лидер команды «Северный квартал» скончался 26 августа 2022 года в возрасте 30 лет. По словам друзей, экс-кавээнщику стало плохо на улице. «Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», — рассказал изданию друг Сумарокова Денис.

По предварительным данным, причиной трагедии стала остановка сердца. Отмечается, что на 23 сентября у мужчины была запланирована свадьба.

В июне умер участник известной команды КВН «Махачкалинские бродяги», актер и герой скетч-шоу «Горцы от ума» Халил Мусаев после того, как был госпитализирован с инсультом.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ericsson решил уволить всех сотрудников в России
Ericsson решил уволить всех сотрудников в России
СМИ назвали Binance и FTX претендентами на активы Voyager Digital
СМИ назвали Binance и FTX претендентами на активы Voyager Digital
В Финляндии пройдут учения с участием военных Швеции и Великобритании
В Финляндии пройдут учения с участием военных Швеции и Великобритании
Потеря энергии: 5 причин, которые нужно устранить немедленно
Потеря энергии: 5 причин, которые нужно устранить немедленно
Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричество
Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на
Восточный гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Суеверия, связанные со смертью: какие приметы предвещают скорую кончину человека
Суеверия, связанные со смертью: какие приметы предвещают скорую
Участник команды КВН умер за месяц до своей свадьбы
Участник команды КВН умер за месяц до своей свадьбы
После ухода с Дом-2 у Ромашова резко упала активность в соцсетях
После ухода с Дом-2 у Ромашова резко упала активность в соцсетях
Названы регионы-лидеры по рынку труда в России
Названы регионы-лидеры по рынку труда в России
Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
«Бомжатник!»: беременная внучка Людмилы Гурченко превратила квартиру в центре Москвы в клоповник
«Бомжатник!»: беременная внучка Людмилы Гурченко превратила квартиру

Топ на сегодня

Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как
"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на
Запад прогнул Сербию
Запад прогнул Сербию

Еще по теме

Умер участник команды КВН «Пирамида»
Участник шоу «Голос» умер в 31 год
Умер участник команды КВН «Город Пятигорск»
На масленице в Воронеже умер участник конкурса на поедание блинов