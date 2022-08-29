Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон

Умерла блюзовая певица Мэйбл ДжонВ возрасте 91 года умерла блюзовая певица Мэйбл Джон

Ушла из жизни американская блюзовая вокалистка и актриса Мэйбл Джон. Об этом сообщает Independent.

Джон скончалась 25 августа в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. Причина смерти не уточняется. Последние годы своей жизни певица провела, помогая бездомным.

Джон родилась в 1930 году в Луизиане. В 1941 году семья исполнительницы переехала в Детройт. Музыкой Джон начала заниматься в конце 1950-х. Она была первой женщиной, подписавшей контракт с продюсером Берри Горди на лейбле Motown Records, ранее известном как Tamla. Позднее исполнительница перешла на Stax Records. Первый сингл певицы Who Wouldn't Love a Man Like That вышел в 1960 году. Через шесть лет Мэйбл выпустила свой дебютный альбом. Джон была также известна как актриса, она снялась в триллере «Время страха» и драме «Бар "Медонос"».

Ранее стало известно о смерти актера «Клана Сопрано» Роберта ЛюПона.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника
Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника
Давид Манукян рассказал о пополнении в семье: видео
Давид Манукян рассказал о пополнении в семье: видео
Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС
Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на
Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон
Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон
Располневшая Настя Каменских высказалась о своей беременности
Располневшая Настя Каменских высказалась о своей беременности
Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook
Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook
Эксперт рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем и аспектах внедрения ИИ
Эксперт рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем и
Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Любовь Успенская жалеет о работе с Наргиз Закировой
Любовь Успенская жалеет о работе с Наргиз Закировой
Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Найден новый способ снизить цены на нефть
Найден новый способ снизить цены на нефть

Топ на сегодня

Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров анонсировал блокчейн-маркетплейс в Telegram
Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но

Еще по теме

108-летняя болельщица умерла после первой за время ее жизни победы любимой команды
Французская певица Лео Маржан скончалась от сердечного приступа
Мать Элтона Джона скончалась на 93-м году жизни
Американская актриса и певица Делла Риз скончалась в возрасте 86 лет