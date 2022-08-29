Вадим Карасев

В Багдаде объявлен комендантский час и введены войска из-за протестов шиитов

Власти Ирака объявили комендантский час на всей территории Багдада и ввели войска в город из-за протестов шиитов, которые были вызваны заявлением известного шиитского религиозного деятеля Муктады ас-Садра об уходе из политики. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили представители Объединенного оперативного штаба страны, передает ТАСС.

«Объединенное оперативное командование объявляет о комендантском часе в столице Багдаде начиная с 15:30 (время совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») этого понедельника», — говорится в сообщении штаба. Сообщается, что протестующие ворвались в «зеленую зону», в которой размещены правительственные здания и объекты.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.