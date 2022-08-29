В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она

В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она

В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она

Неурожай грибов может огорчить любителей тихой охоты. Они обожают собирать осенние грибы на засушку и засолку, да и просто наслаждаться процессом, дыша свежим лесным воздухом. Но старшее поколение не так радуется обилию грибов, потому что помнит страшную примету о богатом урожае. В чем же ее суть и стоит ли внимать опасениям?

Что означает примета о богатом урожае грибов

Сезон только начинается, а в лесу уже полно разных грибов. Некоторых людей это не на шутку напугало, ведь они помнят страшную примету о большом грибном урожае.


Касается она войны, а появилась во время ВОВ. Тогда говорили:

«Много грибов – много гробов».

Это означало, что если наблюдается много грибов на полянах в лесах, то скоро в селение придет несчастье, которое будет связано со смертью людей.

Почему появилась такая страшная примета и верить ли ей

Перед самой войной, осенью 1940 года, сельские жители отмечали, что грибов появилось на удивление много. Сначала этому даже обрадовались, но после, когда на территорию СССР пришла беда, эту особенность стали связывать с войной и смертями.

Если обратиться к науке, то мы узнаем, что разные по урожайности грибов годы — вещь вполне заурядная. Все дело в обновлении грибницы, которая не может давать одинаковое количество грибов каждый год.

Также есть прямая взаимосвязь летней погоды и осенней урожайности грибов. Они очень не любят жару, и если летние месяцы выдались засушливыми, было совсем мало дождей, то и изобилия грибов не будет. Им нужна сырая погода с множеством пасмурных дней, а такие сезоны выдаются крайне редко. Вот и кажется, что это дурное предзнаменование и страшная примета начинает сбываться.


А еще можно взглянуть на сухие цифры. Статистика говорит, что после ВОВ наблюдалось много урожайных лет, но при этом продолжали длиться мирные времена.

Какие еще приметы связаны с грибами

Суеверные люди говорят, что собирать грибы в високосный год — не к добру. Это переход от одного 4-летнего цикла к другому, поэтому все дела, которые совершает человек, могут спровоцировать неприятности.

Раньше верили, что количество собранных грибов в високосный год влияет на то, сколько гробов будет в этом году в общине.

Погодная же примета гласит, что чем больше в лесу грибов осенью, тем суровее будет зима и засушливее следующее лето.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

Последние новости

Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Найден новый способ снизить цены на нефть
Найден новый способ снизить цены на нефть
Подсказки для людей, которые постоянно путают имена (13 фото)
Подсказки для людей, которые постоянно путают имена (13 фото)
В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она
В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она
Nokia окончательно уйдет из России
Nokia окончательно уйдет из России
Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп полицейских
Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп
Британцам предложили стать "менее брезгливыми" и пить очищенную воду из канализации
Британцам предложили стать "менее брезгливыми" и пить
Звезда культового шоу на Первом канале рассказала о конфликтах на проекте
Звезда культового шоу на Первом канале рассказала о конфликтах на
Подборка гифок (25 гифок) - 29.08.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 29.08.2022
Индия обвинила Китай в милитаризации Тайваньского пролива
Индия обвинила Китай в милитаризации Тайваньского пролива
Сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получает первые оценки от критиков
Сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
Дочь Глюкозы считает себя небинарной личностью: что об этом думает сама певица
Дочь Глюкозы считает себя небинарной личностью: что об этом думает

Топ на сегодня

Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров анонсировал блокчейн-маркетплейс в Telegram
Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
Какую пенсию получает Эдита Пьеха: основные выплаты, надбавки
Какую пенсию получает Эдита Пьеха: основные выплаты, надбавки
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем

Еще по теме

Путин удивился, что импортирует грибов на 2 млрд долларов
В Украине планируют выращивать трюфели
Роспотребнадзор посоветовал выбрасывать ядовитые грибы
Китайцы построят под Пензой комплекс по выращиванию грибов