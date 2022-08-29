В чем суть страшной приметы о богатом урожае грибов и работает ли она

Неурожай грибов может огорчить любителей тихой охоты. Они обожают собирать осенние грибы на засушку и засолку, да и просто наслаждаться процессом, дыша свежим лесным воздухом. Но старшее поколение не так радуется обилию грибов, потому что помнит страшную примету о богатом урожае. В чем же ее суть и стоит ли внимать опасениям?

Что означает примета о богатом урожае грибов

Сезон только начинается, а в лесу уже полно разных грибов. Некоторых людей это не на шутку напугало, ведь они помнят страшную примету о большом грибном урожае.





Касается она войны, а появилась во время ВОВ. Тогда говорили:

«Много грибов – много гробов».

Это означало, что если наблюдается много грибов на полянах в лесах, то скоро в селение придет несчастье, которое будет связано со смертью людей.

Почему появилась такая страшная примета и верить ли ей

Перед самой войной, осенью 1940 года, сельские жители отмечали, что грибов появилось на удивление много. Сначала этому даже обрадовались, но после, когда на территорию СССР пришла беда, эту особенность стали связывать с войной и смертями.

Если обратиться к науке, то мы узнаем, что разные по урожайности грибов годы — вещь вполне заурядная. Все дело в обновлении грибницы, которая не может давать одинаковое количество грибов каждый год.

Также есть прямая взаимосвязь летней погоды и осенней урожайности грибов. Они очень не любят жару, и если летние месяцы выдались засушливыми, было совсем мало дождей, то и изобилия грибов не будет. Им нужна сырая погода с множеством пасмурных дней, а такие сезоны выдаются крайне редко. Вот и кажется, что это дурное предзнаменование и страшная примета начинает сбываться.





А еще можно взглянуть на сухие цифры. Статистика говорит, что после ВОВ наблюдалось много урожайных лет, но при этом продолжали длиться мирные времена.

Какие еще приметы связаны с грибами

Суеверные люди говорят, что собирать грибы в високосный год — не к добру. Это переход от одного 4-летнего цикла к другому, поэтому все дела, которые совершает человек, могут спровоцировать неприятности.

Раньше верили, что количество собранных грибов в високосный год влияет на то, сколько гробов будет в этом году в общине.

Погодная же примета гласит, что чем больше в лесу грибов осенью, тем суровее будет зима и засушливее следующее лето.