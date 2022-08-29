В Ельцин Центре отреагировали на приговор испортившему картину охраннику
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В Ельцин Центре отреагировали на приговор испортившему картину охраннику

В Ельцин Центре отреагировали на приговор испортившему картину охранникуВ Ельцин Центре назвали несчастным случаем инцидент с порчей картины

В Ельцин Центре отреагировали на приговор бывшему охраннику Александру Васильеву, испортившему картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В пресс-службе учреждения инцидент с порчей полотна назвали несчастным случаем. «Виновником происшествия стал человек с ментальными проблемами. Конечно, его не должны были брать на работу в ЧОП. После печального инцидента в арт-галерее Ельцин Центра предприняты все возможные дополнительные средства для сохранности произведений искусства», — говорится в сообщении.

13 января стало известно, что в Ельцин Центре повредили полотно ученицы художника Казимира Малевича. Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Он объяснил, что сделал это по просьбе подростков.

«Стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — признался мужчина.

29 августа его приговорили к 180 часам исправительных работ. Кроме того, Васильева отправили на принудительное лечение.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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