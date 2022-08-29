В Финляндии пройдут учения с участием военных Швеции и Великобритании
Сегодня, 02:54 Вадим Карасев
Учения Vigilant Knife пройдут в Финляндии, в них примут участие Швеция и Великобритания
Международные учения Vigilant Knife пройдут в Финляндии с 29 августа по 2 сентября. Помимо финских военных, в них примут участие партнеры из Швеции и Великобритании. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии, передает РИА Новости.
Всего в маневрах будут участвовать до 200 военнослужащих Финляндии, около 1,3 тысячи призывников и резервистов Сил обороны, а также около 880 человек из Швеции и около 80 человек из Великобритании.
По материалам: lenta.ru