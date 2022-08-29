В Госдуме назвали идею создания адаптационных центров привлекательной

Вадим Карасев

Депутат Нилов назвал идею создания адаптационных центров для мигрантов привлекательной

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России привлекательной. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что необходимо проработать механизм деятельности таких организаций, и наметил четыре направления развития работы с мигрантами в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании в стране адаптационных центров для мигрантов. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что приезжающие для работы в страну люди должны знать традиции, обычаи и законы России. Кроме того, работу по социокультурной адаптации мигрантов нужно начинать еще у них на родине, считает Путин.

Цель создания адаптационных центров

Прежде чем создавать подобные центры, необходимо четко сформулировать, для кого они будут предназначены, отметил депутат Госдумы. Кроме этого, нужно понять, как именно будет выстроена работа организаций.

«Надо четко и ясно понимать: это будет обязательная процедура прохождения через такие центры с последующей выдачей соответствующего разрешения на трудоустройство или это будет добровольное посещение. Также нужно понимать, каким образом поток мигрантов будет проходить через эти центры, каким образом они будут получать информацию и как будет осуществляться контроль, чтобы это все не превратилось в отдельно стоящие организации, куда мигранты могут зайти, если у них возникают вопросы», — отметил политик.

Направления работы

По словам Нилова, в работе с мигрантами необходимо усилить четыре направления. В первую очередь нужен контроль за приездом мигрантов. «Миграция должна регулироваться. Вообще идеальный вариант, когда миграционные потоки строятся по запросу. То есть нам необходимо на такой-то регион такое-то количество сварщиков, строителей, плиточников, соответственно, столько мы и запрашиваем. А не так, как сейчас — люди приезжают и начинают искать работу, скапливаясь в конкретном регионе», — высказался председатель профильного комитета Госдумы.

Второе направление, по которому стоит усилить работу — это контроль над проживанием мигрантов, считает Нилов. «Надо понимать, что недопустимо проживание мигрантов в подвалах, на чердаках, в вагончиках и так далее. Это небезопасно и приводит к негативным последствиям, в частности, к пожарам и так далее», — указал политик.

Также нужен контроль над трудоустройством мигрантов, счел он. «Необходимо жестко соблюдать наше трудовое законодательство. Недопустимо развивать черный и серый сектор рынка труда», — высказался он.

Помимо этого необходимо усилить контроль над финансами, которые перечисляются за рубеж, считает депутат Госдумы.

«Большое количество иностранных граждан несет ряд проблем. Это нагрузка на социальную инфраструктуру, это усиление криминогенной обстановки, особенно в ковид мы видели, как росла бытовая преступность, связанная прежде всего с тем, что именно эта категория граждан нарушала закон. Они нарушали закон в связи с тем, что другого способа заработать себе на жизнь у них не было. Поэтому адаптационные центры и нужны», — резюмировал Нилов.

26 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал большое заседание Совбеза по вопросам миграции, которое проведет Путин. Политик добавил, что в настоящее время на стадии разработки находится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан.