В Москве в аварии погибли три человека
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В Москве в аварии погибли три человека

На юго-востоке Москвы в ДТП погибли три человека, еще один пострадал

На юго-востоке Москвы на улице Братиславской в аварии погибли три человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, Chevrolet, за рулем которого находился 19-летний водитель, выехал на встречную полосу, а затем наехал на мачту городского освещения. Предварительно, россиянин на иномарке не справился с управлением.

В Москве в аварии погибли три человека


Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В результате ДТП погиб 19-летний водитель, а также 40-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые находились в автомобиле. Еще один человек пострадал — 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием BMW и Mercedes. Погибли два человека, еще трое пострадали. Одну из иномарок после столкновения разорвало на части.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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