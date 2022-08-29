В России отреагировали на сообщения о наступлении ВСУ на южном направлении
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В России отреагировали на сообщения о наступлении ВСУ на южном направлении

В России отреагировали на сообщения о наступлении ВСУ на южном направлении

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов опроверг информацию агентства Reuters о начале массированного наступления ВСУ на южном направлении.

Аксёнов назвал сообщение "информационным вбросом", сравнив их с угрозами украинской стороны взорвать Крымский мост. Глава республики подчеркнул, что любые наступательные операции ВСУ не приведут к успеху для Киева, украинская армия "несёт жесточайшие потери" на всех направлениях военной операции РФ.


"Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз. Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях", – написал Аксёнов в личном Telegram-канале.
Разбитая украинская военная техника под Херсоном

Украина заявила о начале контрнаступления на херсонском и криворожском направлении

Вооружённые силы Украины активизировали действия на херсонском и криворожском направлении. О подробностях движения ВСУ рассказал военный корреспондент Юрий Рожин.

Украинские СМИ и обозреватели на местах сообщают о начале "контрнаступления на Херсон" и движении по направлению к посёлку Сухой Ставок Херсонской области. Очевидцы говорят о продвижении украинской армии из района н.п. Андреевка на Брускинское, Сухой Ставок и Костромку.

Рожин отметил, что ВСУ интенсивно обстреливают промзону города Берислава (цех машиностроительного завода) и ведут позиционные бои на реке Ингулец близ Кривого Рога. В районе Потемкино-Высокополье недалеко от Никополя российская артиллерия накрыла скопление украинских войск. В районе н.п. Партизанское и Александровка на юге Николаевской области продолжаются активные боевые действия.

Украинская военная техника в районе наступления

Как утверждает журналист Анатолий Шарий, командование ВСУ отправило танковый батальон и два пехотных батальона по направлению Великая Костромка — Дутчаны криворожского направление. Журналист предположил, что с целью инициировать контрнаступление украинская армия активизировала живую силу. По сообщениям некоторых очевидцев, в районе Посад-Покровского на Николаевском направлении работают танки ВСУ, а "Хаймарсы", в свою очередь, неизменно наносят удары по Новой Каховке Херсонской области, сталкиваясь с сопротивлением российского ПВО.

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По материалам: uposters.ru

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