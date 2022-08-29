В России предлагают упразднить средний балл по ЕГЭ
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В России предлагают упразднить средний балл по ЕГЭ

В России предлагают упразднить средний балл по ЕГЭ
В настоящее время по нему оценивается эффективность учебных заведений

Отменить средний балл по ЕГЭ как критерий оценки качества обучения в школах и эффективности вузов предлагает первый заместитель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Соответствующий законопроект планируется представить на обсуждение уже этой осенью, рассказал депутат «Парламентской газете». В Совете Федерации с коллегой из нижней палаты согласны лишь отчасти. Глава Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова считает, что систему оценки эффективности вузов следует диверсифицировать — не мерить «среднюю температуру по больнице», а разработать уникальные критерии для каждого направления.

В погоне за баллами

«Если мы говорим о школах, то там ситуация зачастую обстоит следующим образом: учителя и руководство подталкивают детей к тому, чтобы они сдавали те предметы, которые сдать проще, — констатирует парламентарий. — Например, у нас уже на протяжении многих лет самым популярным предметом, который можно сдавать по выбору, является обществознание. Понятно, что совладать с ним куда проще, чем с той же физикой или химией. Но это ведет к тому, что у нас сокращается приток абитуриентов на инженерно-технические специальности. А кадры подобного рода подготовки стране сейчас особенно необходимы».

С другой стороны, отмечает Александр Мажуга, когда оценку качества работы школ «отвяжут» от среднего балла, ЕГЭ перестанет быть для учителей самоцелью. И детей, особенно в выпускных классах, начнут действительно учить, а не механически натаскивать на сдачу госэкзамена.

Как отметил Александр Мажуга, на данный момент соответствующая инициатива находится на этапе обсуждения с экспертным сообществом. Представить ее в Госдуме в виде конкретных предложений парламентарий намерен уже этой осенью.


«Средняя температура по больнице»

Стоит также отметить, что средний балл — критерий еще и недостаточно показательный. Так, согласно докладу Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в 2021 году средний балл по ЕГЭ в российских вузах снизился впервые за последние десять лет. Однако сами же авторы доклада констатировали, что это ничуть не говорит об ухудшении качества приема или работы школ. Причина оказалась лишь в том, что бюджетных мест, согласно инициативе Правительства страны, стало больше — особенно в региональных вузах. И поступить на них смогли в том числе те абитуриенты, которые прежде не проходили по конкурсу. Вот они-то и «испортили» статистику.

По словам Лилии Гумеровой, систему оценки эффективности вузов следует диверсифицировать — не мерить «среднюю температуру по больнице», а разработать уникальные критерии для каждого направления.

«Понятное дело, что большинство выпускников с высокими баллами у нас стремится в ведущие вузы — к примеру, в Питере и Москве, — отмечает собеседница издания. — Но это не значит, что субъектовые вузы плохие или ребята, которые туда поступают, плохие. Поэтому, на мой взгляд, механизм оценки определенно стоит совершенствовать, и мы готовы обсуждать механизмы этого совершенствования».

Звучат, впрочем, и более радикальные предложения. Так, например, по словам руководителя Центра статистики и мониторинга образования Федерального института развития образования Марка Аграновича, те же средние школы уместнее оценивать не по среднему баллу ЕГЭ, а по более «социальным» параметрам.

«Лучшая оценка — это та, которая производится по критериям, на которые не может повлиять сам предмет оценки, — констатировал Марк Агранович в интервью «Парламентской газете». — Например, качество дошкольного образования лучше всего оценивать по тому, что происходит в начальной школе, — насколько легко дети в нее входят, возникают ли у них трудности с обучением и социализацией и так далее».

И с самими школами, отметил эксперт, это должно работать так же: основным критерием должно быть то, насколько выпускник преуспел в послешкольной жизни: поступил ли он в вуз, какую работу нашел, как у него обстоят дела с правонарушениями, какая у него семья и так далее.

«Потому что главная задача школы — это все-таки не втолковать ребенку, как работает закон Ньютона, — заключил Марк Агранович. — А социализировать его и вложить в него те принципы, по которым он будет строить свою дальнейшую жизнь».

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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