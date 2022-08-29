В СДЭК прокомментировали сообщения об утечке данных клиентов
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В СДЭК прокомментировали сообщения об утечке данных клиентов

В СДЭК прокомментировали сообщения об утечке данных клиентовСДЭК проводит проверку по факту утечки данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»

Логистическая компания СДЭК прокомментировала сообщения об утечках данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет», которые ранее появились в Telegram. Об этом пишет ТАСС.

«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет"», — сообщила пресс-служба платформы CDEK.Shopping. Компания проводит проверку по факту утечки и принимает меры, чтобы предотвратить ее распространение, добавили в организации.

В CDEK.Shopping также отметили, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов.

О том, что в открытом доступе оказались данные пользователей платформы для заказов товаров из-за рубежа «CDEK.Shopping» и маркетплейса «СДЭК.Маркет», сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Уточнялось, что в сеть попали имена пользователей, адреса их электронной почты, номера телефонов и дата создания профиля.

В июле стало известно о рекордной утечке данных клиентов СДЭК, которая могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов.

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По материалам: lenta.ru

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