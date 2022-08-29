Вера Брежнева поделилась честным фото

Певица Вера Брежнева не может прийти в чувства. Певица и актриса призналась, что начала приходить в чувство. Вера Брежнева опубликовала селфи и пояснила свое преображение. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» полгода прожила в любимой стране – Италии. А недавно Брежнева переехала в Латвию. 40-летняя украинская артистка заверяет, что находится в сильном стрессе из-за гибели людей и разрушений городов в родной стране. Несмотря на это, Вера решила возобновить сценическую карьеру. Бывшая солистка «ВИА Гры» показала сегодня, как теперь выглядит. Она позировала без макияжа, в белой сорочке, которую заправила в джинсы на два размера больше. Заметно, что поп-звезда похудела.«Комментарии к моему фото: грустная, уставшая. Это просто я. Теперь такая. И всё это время я себе не нравилась. Но не сегодня», — отметила Брежнева. Жена Константина Меладзе пытается записывать новые песни на студии в Риге. Уроженка Днепродзержинска пожаловалась на свое тяжелое психологическое состояние. Артистка надеется, что работа ее спасет. «Удивительное состояние. Была такая сильная усталость от работы в прошлом году. А сейчас именно работа потихоньку приводит в чувства... Музыка, мысли, идеи, проекты, общение. Я успела забыть, как же приятно быть частью творческого процесса», — пояснила Вера.