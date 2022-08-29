Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на демократический отдых
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Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на демократический отдых

Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на демократический отдых
Певец Виктор Рыбин с женой Натальей Сенчуковой устроили личную жизнь. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин чуть меньше месяца назад отгуляли свадьбу своего единственного сына. Шумное торжество полностью оплатили из своего кармана — это был их свадебный подарок молодым. При этом постарались все организовать так, чтобы уложиться в скромную, по их представлениям, сумму. «Мы все делали с умом, заранее планировали траты. Поэтому расходы оказались не такими большими. Потратили меньше миллиона на все! Достаточно демократично!»,  — считает Сенчукова.
А после свадьбы тут же отселили сына вместе с его молодой женой из родительского дома. Правда недалеко, чтобы иметь возможность присматривать. «Они теперь за забором обосновались», — сообщила певица. Но уверяет, что в жизнь молодых они с мужем не лезут. Во-первых, заняты работой, график расписан на несколько месяцев вперед и дома бывают не часто. А во-вторых, полностью уверены в невестке, которую называют лучшей на свете.  «Они с Васей встречались до этого 14 лет, поэтому она стала для нас уже родным человеком»,  — объяснила свою любовь к избраннице сына звезда Prozvezd.info.
# Шоу-бизнес Рыбин Виктор
По материалам: z-aya

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