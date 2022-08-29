«Волк с Уолл-стрит» раскритиковал высокорисковые криптовалюты

Бывший американский брокер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», в интервью The Crypto Mile сравнил цифровые активы с низкой капитализацией с «мусорными» акциями.

«Не думаю, что существует исследование, которое вы можете сделать для защиты себя от этих сверхнизких по капитализации активов, за исключением очень раннего входа», — заявил он.

По словам Белфорта, в этом сегменте можно заработать огромные деньги, но большинство покупателей «мусорных» акций потеряют свои средства.

Он предостерег инвесторов от приобретения таких активов, только если они не готовы выделить определенную сумму из своего портфеля на азартные игры.

«Волк с Уолл-стрит» рассказал, что рассматривает в первую очередь биткоин и Ethereum в качестве надежных цифровых активов из-за их крепкого фундамента.

«Я считаю, это лишь вопрос времени, когда […] биткоин достигнет зрелости, чтобы он начал торговаться больше как средство сохранения ценности, чем как растущие акции», — пояснил он.





В 2018 году Белфорт заявил, что у розничных инвесторов в первую криптовалюту «промыты мозги». Через несколько лет от изменил свое мнение, как и многие другие инвесторы и финансисты.

Напомним, в июле 2022 года «Волк с Уолл-стрит» назвал биткоин долгосрочным хеджем против инфляции.

Ранее он раскритиковал мем-криптовалюты Shiba Inu и Dogecoin за отсутствие ценности. По его мнению, создатели этих проектов пользуются нерегулируемым рынком и должны попасть в тюрьму.