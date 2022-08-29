Восточный гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой нас будет ждать множество интересных событий. В целом это должно быть важное время, в которое жизнь многих людей изменится, но сделает это мягко, без резких рывков и странного стечения обстоятельств.

На стыке августа и сентября эксперты в области Восточных прогнозов настоятельно советуют жить согласно шести правилам счастливой жизни. Это будет максимально правильным решением, так как заново «изобретать колесо» сейчас точно будет проигрышной стратегией. Эксперты рекомендуют не отходить от заданной траектории движения и не унывать лишний раз.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Несмотря на врожденную скромность, Крысы могут стать дерзкими, тщеславными и чрезмерно уверенными в себе. Само собой, это может сыграть с ними злую шутку. Более того, это может сбить Крыс с поиска правильного пути, именуемого «путем души». Представителям этого Восточного Знака строго противопоказано ссориться с окружающими и переходить дорогу другим людям в целях легкой наживы, мести. Доброта во всех ее проявлениях — это всегда правильный выбор, пусть на первый взгляд и не совсем рациональный.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

В конце августа и начале сентября людям этого года рождения стоит сфокусироваться полностью на сфере любви. Энергетика этого периода заставит влюбленные сердца биться в унисон, так что получится существенно укрепить брак, отношения, сформировать новую любовь. Это замечательное время для романтики, знакомств, нестандартных свиданий. Нужно быть открытыми и добрыми, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Использования на практике данных простых советов поможет Быкам стать счастливыми и победить одиночество, а также запрограммировать себя на успех.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Многим Тиграм придется довольно часто встречаться с недоброжелателями и врагами. Именно поэтому эксперты в самую первую очередь советуют людям этого года рождения пользоваться полезными шепотками от недоброжелателей. Проекты и дела, на которые Тигры возлагают большие надежды, могут сорваться. Это произойдет с большей вероятностью, если фокусироваться на противоборстве с кем-то из окружения. Максимально эффективной работа и бизнес будут в том случае, если перестать соревноваться и снизить темп.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Людям, появившимся на свет в год данного Восточного животного-талисмана, стоит развить интуицию, пользуясь полезными советами, описанными ранее. Шестое чувство станет для них лучшим другом и помощником в трудных ситуациях. Она поможет Кроликам разрешить самые важные дилеммы и станет идеальным проводником, который поможет обрести истину. Вселенная запускает новую программу жизни для этих людей. Это значит, что у них есть вполне реальные шансы очень круто изменить реальность вокруг себя — если не прямо сейчас, то в обозримом будущем уж точно.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам нужно стать бодрее и энергичнее, поскольку уныние, бездействие и лень могут разрушить то, над чем они трудились последние недели или даже месяцы. Людям этого года рождения нужна мотивация, новые стремления, желание стать лучше. Всё это поможет настроиться на одну волну с силами Вселенной, привлечь удачу. Неделя также идеально подходит для путешествий, смены обстановки. Можно покупать новую одежду, менять стиль, делать ремонт и перестановку мебели в доме. Внешние перемены обязательно станут причиной перемен внутренних.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Для Змей наступает время внутреннего роста. С 29 августа по 4 сентября эксперты в области Восточных прогнозов советуют Девам заниматься получением новых знаний и опыта. Это идеальный период для поисков новых источников вдохновения. Это могут быть люди, события, книги и фильмы. Также полезно будет заниматься духовными практиками, общаться с людьми. Уединение Змея противопоказано, особенно если они много времени проводят в четырех стенах. В отношениях с окружающими этим людям понадобится максимум отзывчивости и понимания.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Лошади смогут на этой неделе научиться чему-то новому. Например, можно попробовать обрести умение убеждать людей в своей правоте. В этом им на помощь придут эффективные техники и секреты. Эксперты настоятельно советуют рожденным в год этого животного-покровителя отвечать взаимностью на приятные поступки, слова, поддержку любого рода. А вот на грубость и негатив лучше не отвечать никак. Ситуация такова, что вредные и негативные люди практически сразу сами пожалеют о своих негативных поступках.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Людям, появившимся на свет в год Козы, стоит начать неделю с создания благоприятной атмосферы в доме. Эксперты считают, что это должно помочь им настроиться на нужный лад, а также эффективнее отдыхать после тяжелых трудовых будней. Если есть лишние деньги, то их можно потратить на приобретение подарков для близких людей. Лучшего момента для того, чтобы порадовать их, просто не придумать. То же касается и времени. Если есть свободная минутка, лучше посвятить ее близким людям, домашним делам.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьянам на этой неделе лучше поменьше смотреть телевизор, так как это вредно с энергетической точки зрения. Дело в том, что подпитка со стороны Вселенной будет не самой лучшей. Обезьяны могут сильно уставать и терять концентрацию. Всем, кто пытается бороться с проблемами на работе и в бизнесе, стоит подходить к этому процессу максимально просто — не придумывая ничего нового. Важно использовать методы, которые были разработаны и проверены ранее. Любые риски будут не оправданными, поскольку могут привести к потере удачи.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Рожденным в год Петуха стоит почаще пользоваться оберегами от злых людей. Не исключено, что они будут гораздо чаще встречать на своем пути неприятных личностей. Которые будут стараться вставить им палку в колеса. Даже из таких неприятных событий можно вынести важные уроки, что, собственно, представителям данного Восточного Знака и стоит сделать в период с 29 августа по 4 сентября. Вселенная дает зеленый свет на приведение в порядок финансовых дел, а также на попытки примирения со второй половинкой, друзьями, родственниками.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собак Вселенная лишит хорошей памяти. В начале осени люди этого года рождения часто испытывают подобные проблемы. Устранить данный недостаток им помогут специальные напитки. Эксперты советуют временно не браться за сложные интеллектуальные задачи. Обучение тоже потеряет свою эффективность, зато можно смело применять на практике знания, полученные и усвоенные ранее. Один из самых полезных жизненных навыков — это умение быстро забывать все плохое. Без него данная неделя может стать началом черной полосы в жизни.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Людям этого года рождения желательно быть осторожнее при заведении новых знакомств. Новые люди могут быть совсем не теми, кем попытаются показаться. Узнать характер и энергетику человека можно заранее — например, по расположению родинок на теле. Такой метод не всегда надежен и прост в применении, поэтому лучше также уповать на шестое чувство, которое в период с 29 августа по 4 сентября более сильным. Если что-то не получается уже долгое время, то на этой неделе люди, чьим покровителем является Свинья, могут попробовать избрать иную стратегию.